防群聚感染！長女畢展沒觀眾　埃及豔后、叢林野獸校園亂竄！

▲台南市長榮女中今年為了防疫，畢展採分班戶外走秀，雖沒有觀眾，師生成果全被錄了下來，在網路散播而意外走紅。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

新冠肺炎疫情日益嚴峻，民眾生活大受影響，多人群聚的各級學校更如臨大敵，長榮女中採高規格防疫，幾乎取消了所有大型活動，而畢業生最關注的大禮堂動態成果展，今年也改採分班戶外走秀，在沒觀眾欣賞下，埃及豔后、叢林野獸大肆在校園亂竄，而他們的行蹤全被錄了下來，在網路散播而意外走紅！

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今年甫開學，各級學校表定的各項活動及教學，全被新冠肺炎疫情打亂，長榮女中除了緊急要求教師完成所有科目的線上教學準備、完成模擬全國大停課的演練，更取消許多大型活動，尤其是每年畢展的重頭戲─美容科、時尚造型科動態秀，停辦消息一出，畢業生們的心情盪到谷底，因為花了近1年準備的心血，將沒機會展現，師生們憤怒、失落、體諒、接受，心情轉折真是五味雜陳，既無力又無奈。

為了減少學生們的遺憾，校方採取分流走秀的方式進行戶外展演，每次走秀的學生不超過10個人，且不給圍觀，兩科畢業生分兩天分時段，輪流在後花園、林蔭大道完成動態成果展，雖然現場沒有觀眾，但模特兒們仍是相當敬業，完成一場場完美又令人驚豔的整體造型秀。為了分享這過人成果，校方也安排三機作業錄影，將影片上傳網路及學校臉書，讓更多人欣賞。

今年的作品，風格相當多元，有班級走叢林風，透過高超的全身彩繪技術，打扮成獨角獸、眼鏡蛇、老鷹、孔雀、蝴蝶等猛獸昆蟲，頭飾及武器，多數是回收物，像是考卷、抹布、樹枝、垃圾袋等材料，反覆加工、上色製成。另也有班級走古埃及風，學生將黑、白素色服裝細心妝點，發揮造型功力，讓埃及豔后、法老王、蛇姬等角色，活靈活現地遊走在校園中。

長女家政群科亦設有「新娘秘書」」及「幸福魔髮師」兩大特色班，今年也展現亮眼成果。新娘造型的模特兒，身上從頭飾、禮服、捧花、指甲彩繪、鞋子，學生運用水鑽、亮片、蕾絲、網紗、人造花等進行設計及加工，華麗又炫目；而以培養髮型設計師著稱的「幸福魔髮師」特色班，則展現漸層染髮、剪髮、燙髮、接髮、電棒等髮型設計的技巧，據了解，該特色班上一屆畢業生，有人在畢業後即升格設計師，且不到1年磨練，月收入更突破55K。

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