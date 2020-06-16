影片曝！「北約聯合軍演」美B-52飛波羅的海　俄Su-27急起飛攔截

▲B-52「同溫層堡壘」轟炸機（B-52 Stratofortress） 。（圖／取自美國愛德華空軍基地）



記者張方瑀／編譯

美國軍方15日派出2架B-52轟炸機，執行長距離戰略轟炸機特遣任務，飛往波羅的海參與由北約主導的軍事演習。而俄羅斯國防部也在同日公布一段影片，顯示「蘇-27戰機」（Su-27）成功攔截了一架B-52轟炸機，還有德國與英國的偵察機。

美軍15日從北達科他州邁諾特空軍基地（Minot Air Force Base）第五炸彈聯隊（5th Bomb Wing）派出2架B-52轟炸機，執行長距離戰略轟炸機特遣任務，飛往波羅的海參與由北約主導的軍事演習。

根據《空軍雜誌》報導，B-52與英國皇家空軍「颱風戰鬥機」（Eurofighter Typhoon）、法國「幻象2000戰鬥機」（Mirage 2000s），共同執行「波羅的海地區空中巡邏任務」（NATO Baltic Air Policing mission），飛越愛沙尼亞首都塔林、拉脫維亞首都里加及瓦因德洛島（Vaindloo）上空。

▲俄羅斯國防部公布成功攔截影片。

而俄羅斯國防部也在15日公布了一段影片，顯示其「蘇-27戰機」成功攔截了一架B-52轟炸機，還有德國「P-3獵戶座海上巡邏機」（P-3 Orion）與英國「雷神哨兵預警機」（Raytheon Sentinel）。

此次軍演於7日至16日舉行，動員3000人、30艘軍艦、30架軍機。美軍中將哈利根（Jeffrey Harrigian）表示，波羅的海地區的遠程戰略轟炸機任務，是美國向全球展現軍事能力的一部分，美軍將加強與北約盟國在海上與空中的夥伴關係。

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