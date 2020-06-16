西雅圖軍閥向未成年人發送「AR-15步槍」：維持區域內的和平與統一

▲西雅圖的一位饒舌歌手西蒙（Raz Simone）成為軍閥，向未成年人發送AR-15步槍。（圖／翻攝Justin Trouble YouTube）



記者林彥臣／綜合報導

美國黑人佛洛伊德之死造成的全美示威暴動潮，在西雅圖的「國會山自治區」（Capitol Hill Autonomous Zone,CHAZ）卻演變成激進左派團體叛亂的局面，有6個街區不但遭到佔領，成為無警察的自治區，甚至還出現軍閥割據的情況，並且向未成年人發送AR-15半自動步槍。

根據俄羅斯媒體「今日俄羅斯」（Russia Today）報導，當地一名叫做西蒙（Raz Simone）的饒舌歌手，在自己的臉書直播中，向年齡遠低於21歲的未成年人，發送AR-15半自動步槍，該段直播內容已經被其他網友備份。

▲西蒙臉書直播發送AR-15步槍的過程，已經被網友備份。（圖／翻攝Justin Trouble YouTube）



根據西雅圖所在的華盛頓州法律，向21歲以下的未成年人發送槍枝是重罪，如果因此衍生犯罪行為，將會加重其刑，另外年齡在18~21歲之間的人，只能在住處、營業場所、名下不動產內持有手槍或半自動步槍，或者只能在搬遷住所的往返途中，允許攜出槍枝。

▲這位接收步槍的人士，看起來未滿18歲。（圖／翻攝自Justin Trouble YouTube）



民主黨籍的西雅圖市長杜肯（Jenny Durkan），始終沒有對CHAZ採取強力執法措施，反而專注在與總統川普之間的口水戰。杜肯強調，示威者成立的「自治區」並非「無政府主義者無法無天的荒地」， 而是「我們社區的集體悲傷以及他們對建立更美好願景的和平表達」。

西蒙則是拒絕被貼上「軍閥」的標籤，他對媒體回應表示，他創建的是實質替代警察的團體，「老實說，這是為了自治區內的和平與統一」。

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