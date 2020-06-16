17年來首次！美司法部7月將執行死刑　4名「殺童」囚犯須伏法

▲美國司法部長巴爾。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者曾筠淇／綜合報導

美國司法部長威廉.佩勒姆.巴爾（William Barr）日前指示，聯邦監獄局將於今（2020）年7月開始執行死刑，審判殺害兒童的犯人，這也是美國從2003年以來，首次恢復執行死刑，歷經長達17年。巴爾表示，將要伏法的4名囚犯有「最可惡的罪行」且受到充分且公正的起訴，因此沒有任何法律能阻止死刑的處決。

據《阿肯色時報》（Arkansas Times）、《西雅圖時報》（The Seattle Times）報導，巴爾指示聯邦監獄局，必須從7月中旬開始安排死刑的執行。其實司法部原定於去年12月執行死刑，由於囚犯在法庭上提出了質疑，因此並沒有如期處決。

巴爾在一份聲明中指出，「美國人民透過國會和兩個政黨總統的行動，長期以來一直指示，被判犯有最可惡罪行的被告，應判處死刑」。他表示，目前定於死刑的4名被告已根據當地法律，受到充分和公正的起訴，應該「發揚我們司法系統判處的刑期」。

▲巴爾指示，自7月中旬將依序處決4名囚犯。（示意圖／取自Pixabay）

這4名準備伏法的囚犯都曾殺害孩童，其一為一名白人至上主義團體的成員丹尼爾.李（Danny Lee），他謀殺了一家三口，其中包含年僅8歲的女童；其二為韋斯利.艾拉.普基（Wesley Ira Purkey），不但暴力強姦16歲的女子，還將對方支解並扔到化糞池中，先前也有殺害80歲老嫗以及綁架兒童的前科。

其三為斯汀.李.洪肯（Dustin Lee Honken），他開槍殺死5個人，其中包含兩名男子、一名單親母親及其10歲和6歲的女兒；其四則為基思.多恩.納爾遜（Keith Dwayne Nelson），先是綁架一名10歲女童，而後更強姦並勒死對方。4名囚犯的手段凶殘且罪證確鑿、無法上訴，因此司法部才會批准，在歷經17年後，首次恢復死刑的執行。