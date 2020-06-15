美「費茲傑羅號」驅逐艦花155億修復　將重返太平洋艦隊

▲美國海軍阿利伯克級驅逐艦費茲傑羅號。（圖／路透社）

實習記者施怡妏／綜合報導

美國海軍費茲傑羅號（DDG 62,USS Fitzgerald）驅逐艦在2017年與菲律賓貨船碰撞，歷經兩年多的時間完成修復，13日從密西西比州帕斯卡古拉造船廠（Pascagoula shipyard）出發，回到加州聖地亞哥母港，重返太平洋艦隊，此次重新出發，設備和系統全部大幅提升，戰力也較以往更優秀。

根據報導，費茲傑羅號13日回到聖地亞哥母港，準備加入第1驅逐艦戰隊（DESRON 1）。據了解，該鑑在2月出海試航時，已經完成導航、輪機系統、損害管制等多項認證，抵達聖地牙哥後，先後完成了船員訓練和認證，以及基礎部署前訓練，確保人員的訓練完善且到位，以便隨時可以操作艦艇。

▲費茲傑羅號2017年發生船難。（圖／翻攝自美國海軍臉書）

美國海軍維修與現代化司令哈格上將（Eric Ver Hage）表示，「今日，費茲傑羅號是海軍之中最有能力的作戰平台之一，重返聖地牙哥的這一步，是讓它漸漸步上軌道，回到戰備狀態重要且關鍵的一步。」

2017年6月17日，費茲傑羅號在日本外海與菲律賓籍貨船「ACX Crystal」發生碰撞事故，艦身嚴重損壞，軍艦右舷在水線上方和下方都損傷，造成7名水手死亡。2018年1月費茲傑羅號送往英格爾斯造船廠維修，據了解，維修艦艇花費5.23億美元（約新台幣155億元），超過預估的3.68億美元（約新台幣109億元）。