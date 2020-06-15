615警察節！社會局長率志工致贈蘋果感謝　陳檡文：打造安居樂活城市

▲ 615警察節！社會局長率志工致贈蘋果感謝。（圖／新北市警察局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府社會局為感謝警察局長期以來的協助合作，特別選在15日警察節，由局長張錦麗帶領專員陳清桂、家庭暴力防治中心主任許芝綺、社工科長劉文湘及高風險中心主任許憶真等人，親至警察局致贈象徵平安的蘋果（蘋安守護）以及志工寫著滿滿感謝與祝福的卡片，由警察局長陳檡文率各科室主管代為接受祝福。

警察局表示，期前社會局已先派10個社福中心主任和督導前往婦幼警察隊及各分局、分駐（派出）所致贈感謝卡片和蘋果，感謝警察同仁長期對社工執勤及被害民眾的安全維護，兩局處緊密合作，使市民安全、保護更升級。

▲ 社會局對民眾的照顧自媽媽懷孕起，就一路關懷守護，和警察對治安的付出一樣。

警察局長陳檡文表示，社會局對民眾的照顧自媽媽懷孕起，就一路關懷守護，和警察對治安的付出一樣，兩局處密不可分的夥伴關係，例如，日前員警處理有毒品素行之民眾擅自帶著未成年子女企圖尋短自殺案件，員警同仁獲報後立即定位該民位置、派員搜尋該意圖尋短民眾，及時搶救民眾、安撫受驚嚇未成年子女情緒，更積極協調社工人員評估安置及後續關懷輔導工作，成功挽回寶貴性命。

陳檡文說，警察局執行守護幼苗專案工作，結合社工針對高風險家庭綿密實施關懷訪視，協助恢復家庭功能等，都代表著警察及社工係維繫社會秩序和家庭功能的重要橋梁，秉持著相同信念、密切合作支援，一起為社會的治安與和諧努力，達到安居樂活新北市的終極目標。

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