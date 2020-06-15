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議員問「信用卡」為何不能嗶北捷？悠遊卡：這3個先進城市也不開放

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▲▼ 信用卡嗶不進北捷？悠遊卡公司：非單純技術問題。（示意圖／ETtoday資料照）

▲信用卡嗶不進北捷？悠遊卡公司：非單純技術問題。（示意圖／ETtoday資料照）

記者楊亞璇／台北報導

台北市議員林亮君質疑，台北捷運未開放信用卡感應支付，較其他城市落後，悠遊卡公司15日重申，在提升民眾交通便利性的前提下，從未放棄其他更好支付方式，開放國際信用卡組織進入交通，不僅是技術問題，更需審慎考量。

悠遊卡公司董事長陳亭如表示，支付與貨幣都是具有主權概念的金融工具，每個國家在經營支付都設有執照的限制，國際信用卡組織挾龐大資源搶進交通關鍵場域，需思考對台灣的支付產業發展，會有什麼代價；尤其是首都級或已有先進交通支付先進的大都市，包括東京、首爾、香港，皆選擇不直接開放信用卡進入交通場域，台北市在此議題也有審慎評估的必要性。

陳亭如指出，從觀光經濟的角度出發，鼓勵外國旅客使用悠遊卡，也可促進觀光客在在地小商家的消費，避免小商家陷入無力負擔國際信用卡手續費的困境。

媒體報導指出，高雄市已率先開放信用卡通過交通閘門，但悠遊卡公司表示，開放1年半來，使用率低於2%，不如北捷單程票使用率的3%，顯示無法兼顧跨運具及轉乘需求的支付工具，市場接受度沒有想像中的高；且與悠遊卡聯名發行的信用卡已經超過1,600萬張，需要使用信用卡搭乘北捷的需求應已充分滿足。

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