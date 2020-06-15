助魚池弱勢學童「安心向學」！　南投縣府發放慰助金

▲為了幫助魚池鄉弱勢學童「安心向學」，南投縣府發放慰助金。（圖／南投縣政府提供）

記者張弘昌／南投報導

學習中的孩童及少年，突然遇到家中的變故，常常會不知所措，影響求學。為了幫助急難、弱勢和清寒學生學習，南投縣長林明溱特別指示教育處研議扶助方案，主動針對弱勢學童提供即時的幫助，縣府15日送愛到魚池鄉，發放慰助金給魚池國中4位、共和國小1位學童。

日前家住國姓鄉偏遠山區的徐同學，因母親受傷而協助養鹿工作，於裁切牧草時遭逢斷指意外，林明溱深受其孝心感動，研議發放慰問金給縣內清寒家庭，希望學生們能安心、無慮的在學校學習。

縣長林明溱說，這些家庭部分隔代教養或單親家庭等，日子較辛苦，雖然目前家境較困難，但不代表未來也是。在縣府及各界的協助下，希望這些同學安心努力念書，將來取得很好的成就，能夠好好照顧家庭。

立法委員馬文君也出席，額外提供獎助金給學童。立委馬文君表示，「南投是個大家庭、林縣長是大家長」，縣民有需照顧的地方，縣長總會不遺餘力加以協助。她也勉勵學童，在人生的過程當中，難免有不順遂的地方，在求學的過程中雖然辛苦，能夠樂觀面對未來的人生，平安健康的學習成長。

縣府教育處表示，林縣長關懷急需幫忙的弱勢清寒學生家庭，用心統籌經費和各界捐款，把愛即時傳送給需要的學生，讓南投的學子能安心就學，充滿自信。未來也將持續配合林縣長的政策，打造充滿希望、溫馨的南投教育。

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