　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

助魚池弱勢學童「安心向學」！　南投縣府發放慰助金

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲為了幫助魚池鄉弱勢學童「安心向學」，南投縣府發放慰助金。（圖／南投縣政府提供）

▲為了幫助魚池鄉弱勢學童「安心向學」，南投縣府發放慰助金。（圖／南投縣政府提供）

記者張弘昌／南投報導

學習中的孩童及少年，突然遇到家中的變故，常常會不知所措，影響求學。為了幫助急難、弱勢和清寒學生學習，南投縣長林明溱特別指示教育處研議扶助方案，主動針對弱勢學童提供即時的幫助，縣府15日送愛到魚池鄉，發放慰助金給魚池國中4位、共和國小1位學童。

日前家住國姓鄉偏遠山區的徐同學，因母親受傷而協助養鹿工作，於裁切牧草時遭逢斷指意外，林明溱深受其孝心感動，研議發放慰問金給縣內清寒家庭，希望學生們能安心、無慮的在學校學習。

縣長林明溱說，這些家庭部分隔代教養或單親家庭等，日子較辛苦，雖然目前家境較困難，但不代表未來也是。在縣府及各界的協助下，希望這些同學安心努力念書，將來取得很好的成就，能夠好好照顧家庭。

立法委員馬文君也出席，額外提供獎助金給學童。立委馬文君表示，「南投是個大家庭、林縣長是大家長」，縣民有需照顧的地方，縣長總會不遺餘力加以協助。她也勉勵學童，在人生的過程當中，難免有不順遂的地方，在求學的過程中雖然辛苦，能夠樂觀面對未來的人生，平安健康的學習成長。

縣府教育處表示，林縣長關懷急需幫忙的弱勢清寒學生家庭，用心統籌經費和各界捐款，把愛即時傳送給需要的學生，讓南投的學子能安心就學，充滿自信。未來也將持續配合林縣長的政策，打造充滿希望、溫馨的南投教育。

泡沫細緻減少拉扯肌膚

【更多新聞】

幕後破案英雄蔡奇男　南投警局再度獲全國刑事「鑑識楷模」殊榮！

鼻酸！　南投農莊主廚車禍亡　3歲么兒問「爸爸怎麼一直在睡覺」

越女懷孕「記憶變差」遺失護照逾期停留　主動投案獲搭「首發包機」返國

ET快訊
愛妻門內激戰小王！叫聲響徹走廊...他守飯店整晚聽到崩潰
撞擊影片曝光！獨子竹南科學園區車禍爆頭亡...父中風、母市場
二度梅？吳德榮「為雨大戰」鄭明典…狠開嗆
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

接替亡夫為兒訴訟！李母委任律師：鄭再由有必要再送精神鑑定

曾文溪親水公園如詩如畫秘境現已成打卡聖地　李文俊秀照片官員都讚嘆！

台南市府應整體規劃並活絡台南火車站及周邊　許至椿：有特色遊客才會停留！

助魚池弱勢學童「安心向學」！　南投縣府發放慰助金

振興南投觀光！　百輛遊覽車+500觀光客日月潭大會師

中市首辦3X3.EXE國際籃球賽　盧秀燕：台中隊贏球加碼獎勵

一兼兩顧摸蛤仔兼洗褲！　南警三分局取締酒駕兼顧防制擾寧改裝車

台南綠美化社區快來申請　空品淨化區設置最高補助10萬元

配合款「18趴」地方負擔重　南投縣長林明溱籲中央調降比例

日本台灣交流協會高雄副所長訪台東　體驗在地部落文化

自行車突轉向！機車撞上秒燃燒　騎士倒地吐血...腳底著火3度灼傷

ㄚ頭曾被網友嗆「鮑鮑換包包」　怒喊:我比我男友有錢很多好嗎!!!

擺脫「小腹婆」練出馬甲線！5分鐘腹部減脂高強度間歇運動

20年沒挖耳朵！她帶媽體驗掏耳　內視鏡一照...竟挖出超大耳結石

浙江油罐車爆炸至少19死172傷　火海毀掉200房、車頭噴射100米

孫安佐砸20萬創業「聯邦手搖」　回嗆網友：爸媽很有錢就代表自己很有錢嗎?

王俊凱跳《心引力》5分鐘就學會　謝霆鋒「太難了」全程划水XD

狄鶯「激瘦一大圈」現身兒子飲料攤　挺孫安佐開店：他腳踏實地靠自己

攔查未戴安全帽...見他腿染鮮血　警不開單了！緊急鳴笛開道護送

戲精哈士奇「殺豬式慘叫」叫破喉嚨　哀怨躺地不動...媽：我只是要出門

接替亡夫為兒訴訟！李母委任律師：鄭再由有必要再送精神鑑定

曾文溪親水公園如詩如畫秘境現已成打卡聖地　李文俊秀照片官員都讚嘆！

台南市府應整體規劃並活絡台南火車站及周邊　許至椿：有特色遊客才會停留！

助魚池弱勢學童「安心向學」！　南投縣府發放慰助金

振興南投觀光！　百輛遊覽車+500觀光客日月潭大會師

中市首辦3X3.EXE國際籃球賽　盧秀燕：台中隊贏球加碼獎勵

一兼兩顧摸蛤仔兼洗褲！　南警三分局取締酒駕兼顧防制擾寧改裝車

台南綠美化社區快來申請　空品淨化區設置最高補助10萬元

配合款「18趴」地方負擔重　南投縣長林明溱籲中央調降比例

日本台灣交流協會高雄副所長訪台東　體驗在地部落文化

鑽石公主上開直播曾掙扎！魔術師陳日昇公開41天漂流　80歲奶奶背影激勵他撐下去

戰時狀態！北京市「1個高風險、22個中風險地區」曝光

從中西料理到甜點！五星飯店用台南芒果入菜　以美食復甦觀光

鄰居裝修「自家受難」！老公爆氣卻慘落「社區白眼」2年　妻急問：該搬嗎？

美軍F-15C戰機例行訓練「墜毀北海」　飛行員生死不明

前車打左轉往右靠！重機急煞「180度慘摔」壓騎士　警方回應了

振興三倍券回饋　銀行信用卡與行動支付有感加碼

許志安偷吃停工14個月「戴婚戒首復出」...鄭秀文暖打氣：要有信心！

影／第二波疫情襲來！　鮮肉分析師「岔賭」台股下半月3檔股票

北京是否要重啟小湯山醫院？　陸疾控專家：要做到有備無患

他雙手怒端「火鍋」暴潑妻子同學 致大面積燒傷！幼兒一旁全目睹

地方熱門新聞

新堀江「追悼許崑源」被酸　攤商曝原因

女幫擦血慘遭二次車禍　電桿砸頭昏迷

遊客民宿深夜開趴　他住隔壁崩潰

高雄成立「終結致中站」！韓粉拚連署

高雄5人染漢他病毒　最關鍵原因

大園種西瓜體驗　親子參與西瓜成長

東港黑鮪名店「張家食堂」熄燈　轉型私廚

蔡其昌辦千人音樂會　國台交浪漫登場

桃園野鳥學會　6/20舉辦「賞鳥趣」

快訊／高雄女遭老鼠咬...確診「漢他病毒出血熱」

籌備龍舟競渡緊鑼密鼓　徐榛蔚為龍舟點睛

11年馴化　潘連進種出「翡翠芒果」

高雄15學生群聚感染！衛生局說話了

南警六分局金華新任所長賴杰賢上任

更多熱門

相關新聞

振投觀光！百輛遊覽車+500觀光客日月潭會師

振投觀光！百輛遊覽車+500觀光客日月潭會師

500名遊客，加上百輛遊覽車、9人座廂型車，15日下午在日月潭中興停車場大會師。南投縣長林明溱、立委許淑華、馬文君及南投縣遊覽車公會等觀光業者，與滿場遊客大跳「解封」勁舞熱身，啟動「樂活新南投、防疫安心快樂遊」光球，向全國遊客伸出熱情雙手，邀請大家優先選擇到最「健康安全」的南投縣觀光旅遊。

林明溱盼配合款「18趴」能調降比例

林明溱盼配合款「18趴」能調降比例

南投警蔡奇男　榮獲刑事鑑識楷模

南投警蔡奇男　榮獲刑事鑑識楷模

逾期停留越女主動投案　獲搭首發包機返國

逾期停留越女主動投案　獲搭首發包機返國

農莊主廚車禍亡　3歲兒問「爸爸怎麼一直在睡覺」

農莊主廚車禍亡　3歲兒問「爸爸怎麼一直在睡覺」

關鍵字：

南投文教弱勢學童安心向學

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

吃半熟豬肉　18歲男體內長滿絛蟲

吳夢夢為拍SOD「狂鏟10公斤」！

工程師買春中來2次　警一查「茉茉」真實身分：他會崩潰

知名芭蕾舞者邀男學生一起泡澡　遭大學解聘

獨／高雄某高中　畢業紀念冊「滿滿露點照」

他擁河景4房大樓！女友：婚後想接全家來住

她改嫁竟「直接吃掉7歲繼子」　13年後舉驗孕棒報喜

土城行李箱賣600元！老闆：虧錢也要發薪

史上最大宗「毒喵喵」曝光！蔡英文都來看了

西門町旅館王國遭掏空　消防安檢竟蓋「被落跑」董事長章

新冠肺炎再增2確診　全是境外移入

「唱太好給低分」丁噹氣炸　陸CEO回應網更怒

驚悚影片曝！竹南科學園區騎士噴飛空中狂轉圈墜地亡

恆春民宿老闆砸車！女護爸悲吼：該讓你糟蹋

雙胞弟「假扮哥哥」測女友　開門見女友眼神才知自己綠爆

更多

最夯影音

更多
自行車突轉向！機車撞上秒燃燒　騎士倒地吐血...腳底著火3度灼傷

自行車突轉向！機車撞上秒燃燒　騎士倒地吐血...腳底著火3度灼傷
ㄚ頭曾被網友嗆「鮑鮑換包包」　怒喊:我比我男友有錢很多好嗎!!!

ㄚ頭曾被網友嗆「鮑鮑換包包」　怒喊:我比我男友有錢很多好嗎!!!

擺脫「小腹婆」練出馬甲線！5分鐘腹部減脂高強度間歇運動

擺脫「小腹婆」練出馬甲線！5分鐘腹部減脂高強度間歇運動

20年沒挖耳朵！她帶媽體驗掏耳　內視鏡一照...竟挖出超大耳結石

20年沒挖耳朵！她帶媽體驗掏耳　內視鏡一照...竟挖出超大耳結石

浙江油罐車爆炸至少19死172傷　火海毀掉200房、車頭噴射100米

浙江油罐車爆炸至少19死172傷　火海毀掉200房、車頭噴射100米

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面