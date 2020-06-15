影／23歲警鳴笛值勤遭「保時捷猛撞」！噴飛摔斷牙、全身傷　撞擊畫面曝光

記者趙蔡州、張君豪／台北報導

台北市一名唐姓員警15日下午騎車趕往報案現場，行經忠孝東路四段、大安路路口時，遭到一輛白色保時捷Panamera轎跑撞倒，當場倒地且全身多處擦挫傷、嘴巴流血，事後緊急送往仁愛醫院治療。警方表示，員警騎車時全程都有鳴笛，保時捷駕駛疑似是被阻礙視線，才會導致車禍發生，後續處理仍待釐清。

▲唐姓員警騎車鳴笛趕路時，被一輛保時捷從側面撞上。（圖／民眾提供）

▲唐員倒地後全身多處擦挫傷，部份牙齒也被撞斷。（圖／記者張君豪翻攝）

大安警分局敦化南路派出所23歲唐姓警員接獲通報，15日下午5時許與另一名同仁騎車趕赴報案現場，行經忠孝東路四段、大安路路口時，2人行駛方向（大安路）是紅燈，由於全程均有鳴笛，就持續通過路口，不料唐員在路口中間遭保時捷撞上。

唐員倒地後全身多處擦挫傷，部份牙齒也被撞斷、嘴巴流血，經送仁愛醫院治療後沒有大礙。

▲大安交通分隊中隊長簡宗緯。（圖／記者張君豪翻攝）

大安交通分隊中隊長簡宗緯表示，唐員是接獲通報要處理一個糾紛現場，沒想到在趕路過程中發生意外，初步調查保時捷駕駛疑似是視線被阻礙，沒有看見警車才會發生碰撞，其他的車輛都有減速禮讓，後續處理仍待釐清。