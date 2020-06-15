鮭魚砧板驗到病毒　港專家：冷鏈傳播可能性高「歐美很多屠宰場都爆發」

記者蔡紹堅／綜合報導

北京4天內新增79例新冠肺炎確診案例，「新發地市場」的鮭魚砧板上被驗出病毒反應，北京疾控中心的基因定序也發現病毒是從歐洲來的。對此，香港大學新發傳染性疾病國家重點實驗室主任管軼認為，病毒可能是透過冷鏈或市場人員傳播，但冷鏈的可能性更大，「歐美很多屠宰場都爆發疫情，經由冷鏈傳播不是新鮮事。」

▲新發地市場的鮭魚砧板驗到病毒後，北京各大商家迅速將鮭魚產品下架。（圖／記者任以芳攝）



根據《中國新聞周刊》報導，管軼分析，北京之前已經50多天沒有新增病例了，這次肯定是輸入性的，「冷鏈傳播或進入市場的人造成傳播，這兩種可能性都存在，這麼大範圍的調查需要時間，他們也是連續三十多個小時沒休息，相信會有結果。」

管軼指出，可以根據目前已知陽性病例和確診患者的上下游接觸網建立一個模型，追溯傳播源頭，同時，更為關鍵的是在新發地市場檢測出的陽性環境樣本，「報導中的三文魚案板不是唯一的陽性樣本，把所有的陽性環境樣本作為另一個線索，進行上下游排查，這些線索是否有交叉點、所攜帶病毒是否一致。」

管軼提到，目前全球公開的新冠病毒序列大約有200個，研究病毒的基因序列和哪個地區的病毒相近，就能知道來源，「通過冷鏈傳播進來的可能性最大，歐美很多屠宰場都暴發了新冠疫情，如果真的經由冷鏈傳播，並不是新鮮事。」

管軼強調，從6月11日通報第一例新增本土病例到13日鑑定出「新發地市場」，又將新發地污染的食物、人員檢測出來，這是一個蠻大的進步，「順著這條線繼續篩查，我相信，在新發地的取樣不是一兩千份，可能會有上萬份。」

▼造訪過新發地市場的民眾接受核酸檢測。



香港大學病毒學專家、醫學教授金冬雁表示，新冠病毒有三萬個核苷酸，在一個人傳給另一個人以後，儘管新冠病毒的變異概率很小，但很多情況下核苷酸會變幾個，因此一個病毒的基因序列測出來後，放在基因族譜中比較，跟誰最像就能知道它的來源。

金冬雁指出，從目前北京疫情的流行病學特點來看，這是一個聚集性的感染，而且時間先後比較接近，「也就是說，一個來源傳給多人的可能性比較大，因此基因序列應該是很相像的，即便是一個樣本的基因序列結果，也比較有代表性。」

還有一名大陸疾控中心的專家則私下向《中國新聞周刊》透露，病例通報的增幅並不代表病例每日實際的新發數量，事實上，這正說明北京市在積極排查潛在的傳染源、密切接觸者，「北京正在做這一項工作，這是阻斷疾病進一步傳播非常有效的手段。」