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直擊北京／入城設攔路點！ 台商百貨防疫升級…心痛人潮瞬間減少

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記者任以芳／北京報導

北京開始進入全城戒備，有多個行政區出現確診病例，今（15日 ）最新消息宣布，所有線下實體店消費季全面取消，不少熱鬧商業圈又受到衝擊。《ETtoday新聞雲》記者走訪位於西城區的君太百貨，業者特地準備紅外線體溫儀，每個入口都有設置，民眾也要檢驗綠色健康碼。好不容易放寬檢疫要提高標準，君太百貨主管Ｋelvin表示，「好不容易疫情趨緩又開始警戒，消費人潮瞬間減少兩、三成。」

▲▼北京,商場,君太百貨,紅外線,測體溫。（圖／記者任以芳攝）

▲北京君太百貨每一個小時全消毒。（圖／北京君太百貨提供）

記者任以芳／北京報導

北京開始進入全城戒備，有多個行政區出現確診病例，不少熱鬧商業圈又受到衝擊。《ETtoday新聞雲》記者走訪位於西城區的君太百貨，業者在每個入口都設置了紅外線體溫儀，進場前還必須檢驗綠色健康碼。好不容易放寬檢疫要提高標準，君太百貨主管Kelvin表示，「好不容易疫情趨緩又開始警戒，消費人潮瞬間減少兩、三成。」

疫情拉警報，北京各大商場都十分緊張，立刻恢復警戒機制。台商經營的君太百貨從疫情爆發至今，門口都設立了紅外線體溫儀。君太百貨主管Kelvin說，上週疫情爆發後，「百貨公司接到當地政府通知，全面做好防疫，每天消毒工作又恢復到緊張時期，不管是商場內部、地下停車場、電梯把手，一個小時做一次清潔消毒。」

▲▼北京,商場,君太百貨,紅外線,測體溫。（圖／記者任以芳攝）

北京商場出動紅外線測體溫。（圖／記者任以芳攝）

回顧一月底，武漢爆發疫情，儘管北京確診病例不多，各大百貨商場依然被通知暫時停業，二月中後陸續復工。當時，君太百貨針對所有商場店舖，減免三個月租金，損失一億多人民幣。好不容易挺過第一波危機，五月初起北京消費人潮慢慢回流，各大賣場、百貨、餐飲正要搭配政府6日推出消費券政策，好好衝業績的時期，碰上疫情二次爆發。北京市政府今（15日）宣布線下實體店的消費季全部取消，業者表示「非常時期，全力配合北京防疫政策，一起撐過再說。」

▲▼北京,商場,君太百貨,紅外線,測體溫。（圖／記者任以芳攝）

▲北京又爆發疫情，防疫升級。（圖／記者任以芳攝）

另外，《ETtoday新聞雲》記者走訪西城區附近商圈的小吃商舖，中午時刻幾乎沒什麼人，疫情趨緩後，上班族才剛回流，如今只看到取餐外賣員來回穿梭。一位台商私下向記者透露，「疫情爆發至今，餐飲消費人潮還是沒有恢復以往水平，很多商舖退租止血。」如今，疫情再度爆發，還是在北京城，也讓許多業者擔心，未來日子將會更加難熬。

▼發現可疑車輛，北京公安攔車路檢。（圖／記者任以芳攝）

▲▼北京、核酸檢測、檢疫、西城區。（圖／記者任以芳攝）

▲▼北京全城重點路段設置攔路點，清查外來車。（圖／記者任以芳攝）

▲北京部分路段設立外來車輛檢查哨，氣氛緊張。（圖／記者任以芳攝）

北京市的氣氛越來越緊張，官方在重點商圈、政府機關的街道口都設立了公安路檢，只要發現可疑車輛立刻攔截。部分路段還有外來車輛檢查哨，不是北京牌的車都要檢驗，沒有問題才能進入重點商圈。以往，只有天安門附近有武警站哨，現在，市區重要道路都能看到公安、武警，維安層級有提高趨勢。

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