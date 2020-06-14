台南左鎮化石園區歡喜迎第52萬名幸運兒到訪　黃偉哲親自接待送禮成為彩蛋

▲台南左鎮化石園區開心宣布達成52萬人次入園的亮眼佳績，黃偉哲市長在場見證，並頒贈7歲黃小妹妹1年無限入園年票。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

幸運兒出爐！台南左鎮化石園區開心宣布達成52萬人次入園的亮眼佳績，黃偉哲市長14日特別出席「2020我愛你－52萬名探險家達陣」活動，在場見證並頒贈「1+1一年無限入園年票」給來自嘉義一家5口、三代同堂的7歲黃小妹妹。

黃偉哲市長，恭喜她成為第52萬名入園幸運遊客，未來只要持此張特殊票券，1年內皆可與1位陪同者無限暢遊園區，黃小妹妹一家人得知獲獎又驚又喜。此外，園區也貼心為第52萬名前後1組遊客準備限量的文化局文創商品，讓他們也分享幸運兒的喜氣，同時也希望帶動防疫新生活運動的另一波觀光人潮。

請繼續往下閱讀...





黃偉哲市長表示，目前完成第1期工程的左鎮化石博物館，開幕僅僅1年便達成52萬人次入園的觀光人潮，若非受新冠肺炎疫情影響，或許會有更多旅客來訪，因此，他與今日幸運獲獎的黃小妹妹約定，邀請她及其家人在第2期工程完工之後再來台南玩，屆時將有更多具有可看性的亮點展覽。



黃偉哲市長指出，左鎮化石園區堪稱是台灣少有兼具知性、教育和娛樂的場館，他期許在第2期工程完工之後，提供給家長跟孩子之間一個適合進行親職、自然、科學教育，還有大小朋友一起遊樂的地方。同時，也希望藉此開啟園區周圍左鎮山線觀光的契機。





文化局表示，台南左鎮化石園區於2019年母親節開幕，至2020年5月31日已達成50萬人次入園佳績！園區開園1年以來，成功為左鎮地區創造前所未有的觀光熱潮，成為台南山區觀光的新地標，及各級學校、教育團體戶外教學的首選之地。為答謝所有支持民眾，園區14日特別舉辦「2020我愛你－52萬名探險家達陣」感恩活動，準備特色好禮送給第52萬名幸運遊客。關心台南山區發展的立法委員郭國文，今日也出席見證這項活動。



受疫情影響，左鎮化石園區今年自春節假期後與國內許多景點一樣都面臨不小衝擊，但隨著疫情趨緩，國旅人潮日增，園區人潮逐漸回流，加上新特展「鰭幻足跡」甫一推出即有好口碑，入園參觀人次在5月底一舉突破50萬人次大關，今日更是52萬達陣！





文化局指出，左鎮化石園區現已逐漸恢復以往熱鬧景象，不僅開始有團客入園，也有許多學校重新安排戶外教學參訪，尤其擴大解禁後，入園人數更是明顯上升。目前園區雖已取消館內人流限制，但仍會落實入園實名制與測量額溫工作，也呼籲入園民眾不要輕忽疫情，儘量戴口罩進場，或選擇平日造訪，分散群聚風險。適逢暑假將至，台南各觀光景點已經做好防疫新生活運動準備，歡迎大家來台南玩喔！

弱酸性呵護敏感肌、泡沫細緻減少拉扯肌膚