阿米們買起來！Galaxy S20+、Galaxy Buds+ BTS特別版7/9在台上市

▲Galaxy S20+ 5G BTS Edition。（圖／台灣三星提供）

記者邱倢芯／台北報導

三星電子與全球指標性知名流行樂團BTS防彈少年團今（15）日聯手發表 Galaxy S20+ 5G及Galaxy Buds+ BTS Edition，為全球粉絲帶來與其最喜愛的音樂團體建立緊密連結的難得機會。

最新推出的Galaxy S20+ 5G採用紫色玻璃金屬質感外觀，Galaxy Buds+ BTS Edition和其保護殼，亦同為紫色設計並搭配該樂團的徽章與紫色愛心圖示，讓全球粉絲透過手中的智慧型手機與穿戴裝置，宣示對偶像的忠實擁護。

Galaxy S20+ 5G BTS Edition，內建BTS主題桌布和粉絲社群平台Weverse，盒裝內附有精美小禮物，包括讓粉絲打造個性裝置的聯名專屬貼紙，以及樂團成員的照片小卡。該款裝置配備與Galaxy S20+ 5G相同規格的專業級相機，讓粉絲加入Galaxy S20+ 5G全球使用者的行列，隨手捕捉生活中的精彩瞬間、用照片訴說自己的故事。Galaxy S20+ 5G BTS Edition透過嶄新的方式，讓BTS與全球粉絲拉近彼此距離、分享創意內容。

Galaxy Buds+ BTS Edition擁有BTS元素的獨特外型設計，更藉由卓越的音質，讓粉絲零距離享受該樂團的音樂洗禮。搭載AKG專業調校音效，提供均衡細緻且清晰的音質表現。其領先業界的雙動態揚聲器，讓粉絲完全沈浸於 BTS 音樂世界。Galaxy Buds+ BTS Edition亦附贈樂團成員的照片小卡，讓粉絲蒐集珍藏。

Galaxy S20+ 5G和 Galaxy Buds+ BTS Edition自6月19日起至6月30日止，於全台指定通路開放預購，並於該團粉絲會成立七週年紀念日－7月9日在台上市。Galaxy S20+ 5G BTS Edition搭載6,400萬畫素四鏡頭相機、30倍超高倍變焦，5G 超高速連網讓粉絲們盡情紀錄生活、享受影音串流零時差，單機建議售價36,900元。盒內附贈BTS成員小卡、專屬手機主題、聯名貼紙。

Galaxy Buds+ BTS Edition搭載AKG調校絕佳音質、22小時超長續航力、完善的跨裝置整合，建議售價6,990元，購機盒內附贈BTS成員小卡、Galaxy Buds+保護殼BTS Edition及專屬手機主題，預購並加贈無線閃充充電板限定版（建議售價1,190元）。

此外，台灣三星更推出「BTS紫愛你台灣限定優惠」，可享5折加購Galaxy Buds+及無線閃充充電板限定版（原價共計8,180元，優惠價4,090元），3品項套組只要40,990元。指定通路再享預購登錄送千元郵政禮券、指定信用卡優惠、延長保固等豐富好康。