大雨中吵架紅眼睛！她講完電話「白T小哥靠近」超偶像劇　網敲碗：在一起

▲原PO收到陌生人給的衛生紙。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

陌生人的一個小舉動，也能讓人暖心一整天！一名女網友在臉書《爆廢公社》貼出一張背影照，說她在講電話的時候跟人起了爭執，然後眼睛紅紅的看著大雨，突然有一個白T男孩遞上一包衛生紙，讓她很感動「也太暖心的男孩了，謝謝你的衛生紙。」貼文吸引1.1萬名網友按讚，紛紛留言，「這背影也太帥了吧！」

這位女網友14日晚上發了一篇「感謝文」，說她在路邊講電話，電話中跟別人吵了一架，講完後就看著大雨，沒想到這時偶像劇情節就上演了，「有個好心人看我眼睛紅紅的，以為我在哭，送上一包衛生紙給我。」

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她接下衛生紙後，對方就撐著傘過馬路離開，原PO趕緊拿出手機，拍下男孩的背影照，只見男孩身穿白色T恤，撐著一把深色的傘，背影看起來特別瀟灑。最後女網友感謝地稱讚「也太暖心的男孩了」、「拍下你的背影，如果你也是廢友希望你有看到，感謝你！」

▲暖心白T男孩的瀟灑背影。（圖／翻攝自爆廢公社）

目前貼文有1.1萬網友按讚，大家紛紛留言讚，「寶島最美的風景」、「為什麼背影那麼帥」、「為什麼我在路邊哭只有填問券的來跟我說話」、「紳士的風範，真男人的背影」、「真暖男，也太貼心了」、「這背影感覺很可以，暖暖的。」

不過也有不少人歪樓，「說不定衛生紙上面有寫他line的ID，趕快找看看」、「衛生紙廠商趕快來搶商機了，以後男生身上人手一包」、「這個衛生紙超好用欸～而且可以緩解鼻子」、「他有傘，妳沒有，所以給妳衛生紙，哭哭～」、「慢著！！！我是因為沒帶傘才眼眶紅啊，給我面紙是要……？」