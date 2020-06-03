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粉專遭盜事件頻傳　資安廠示警：要求驗證臉書帳戶該注意

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▲▼趨勢科技發現，近期有不肖分子偽裝成Facebook官方通知，騙取民眾個資。（圖／趨勢科技提供）

▲趨勢科技發現，近期有不肖分子偽裝成Facebook官方通知，騙取民眾個資。（圖／趨勢科技提供）

記者邱倢芯／台北報導

近期名人粉絲專頁遭駭頻傳，受害人數眾多，其中包含知名圍棋美少女黑嘉嘉也差點受騙。趨勢科技就發現到，近期有不肖分子企圖偽裝成Facebook官方通知，不僅在Facebook開設幾可亂真的「Prıvacy Policy」粉絲專頁，甚至利用英文字母「i」和「ı」等微小差異，企圖混淆視聽、騙取粉絲團的帳密資訊。

人網紅的Facebook粉絲專頁，其中有個假冒官方粉絲專頁甚至已tag超過700位名人網紅，企圖騙取他們的臉書帳密。這些被tag的名人網紅，會收到Facebook通知訊息或是E-mail信件的通知，宣稱「你的粉絲專頁已被其他人舉報，為了防止這種情況，我們需要驗證你的帳號」，並提供連結要求用戶遵循指示以驗證Facebook帳號。

用戶被誤導點擊連結網址時，會引導至一個Telegram網頁，同時要求用戶點擊並進行帳戶驗證，點擊後便即刻被引導至假冒的Facebook登入頁面，要求用戶登入以驗證帳戶，一旦上當，駭客將會接收用戶的Facebook帳密資訊，獲得粉絲專頁的管理權限。

釣魚現象正在持續發生中，一般用戶也可能也會因此受害。提醒民眾如果收到Facebook通知，要求登入驗證Facebook帳戶，可做下列五件事防範：
使用官方Facebook頁面：
不使用對方提供的登入驗證連結，直接使用官方的Facebook網址登入，防止駭客以釣魚網址盜用Facebook帳密。

判別連結是否安全：
即使訊息來源看似來自Facebook的官方，也有可能是不肖分子偽冒的官方訊息。在這波釣魚詐騙中，知名圍棋美少女黑嘉嘉也曾收過要求驗證帳戶的通知，黑嘉嘉指出當時看到訊息時，有先將不明網址傳送給防詐達人檢查，發現該網址為不安全連結，才沒有上當被騙。

使用防毒軟體：
現今網路詐騙已不限於單一詐騙手法，建議民眾電腦與手機都可以安裝防毒軟體，以偵測惡意網址及威脅。一旦點擊進入惡意連結，防毒軟體將會自動封鎖惡意網頁，在接觸到可疑詐騙網址前搶先予以攔阻，避免個資被竊，保護個資安全。

使用雙重認證：
若有人嘗試從不明裝置或瀏覽器登入，會要求輸入驗證碼。

不要任意提供帳號密碼：
若點選連結時導引到輸入帳號密碼的頁面，請不要馬上提供帳號密碼。確認清楚是官方網站而且是必要的才提供。

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