遭杏仁哥譏諷「嫖妓議員」高喊罷免！　陳致中不後悔：相信罷韓讓高雄更好

▲杏仁哥諷陳致中來自貪汙家庭、有嫖妓黑歷史，陳致中回應了。（圖／翻攝自杏仁哥影片、記者洪靖宜翻攝）

記者陳羿妏／綜合報導

前高雄市長韓國瑜遭罷免後，韓粉開始發起「報復性罷免」！挺韓大將杏仁哥14日晚間直指陳致中來自一個貪污的家庭，還有嫖妓黑歷史，號召前鎮區、小港區的民眾一同「罷中」。對此，陳致中回應，「被罷，我不會後悔，因為我相信罷韓是為了讓高雄更好。」

杏仁哥14日上午才於臉書點名4名「應該罷免的」議員，分別是民進黨桃園市議員王浩宇、高雄市議員陳致中、時代力量高雄市議員黃捷以及基進黨立委陳柏惟，甚至替4人設計專屬slogan，「公民罷王行動、公民罷中行動、公民清捷行動、公民刪Q行動」，而他也強調，這一切行為是「行使憲法保障的公民權益」。

▲杏仁哥點名將開戰罷免4民代。（圖／翻攝杏仁哥臉書）

到了晚間，杏仁哥更直接點名陳致中，不但製作一系列影片說明，還以「一個貪污的家庭」、「一個嫖妓的議員」形容陳致中，表示目前罷免連署站已成立，高喊「我們為正義罷免起來吧」。

▲杏仁哥列陳致中「兩大罪狀」號召罷免！（圖／翻攝杏仁哥臉書）

對此，陳致中並無正面回應杏仁哥的說法，只說「如果因為堅定罷韓，然後要被罷，我不會後悔，因為我相信罷韓是為了讓高雄更好。如果因為在議會強力監督，就要被鋪天蓋地謾罵侮辱，我也不會退縮，因為這是選民嚴肅付託的責任。自反而縮，雖千萬人吾往矣！做對的事，勇敢無畏，堅持到底！」

▲陳致中回應杏仁哥。（圖／翻攝陳致中臉書）



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