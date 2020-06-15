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改個錯字「網路誹謗罪」成立！　菲律賓《時代》年度風雲人物面臨7年監禁

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▲▼菲律賓網路媒體「拉普勒」執行長瑞薩（Maria Ressa）。（圖／路透）

▲菲律賓網路媒體「拉普勒」執行長瑞薩（Maria Ressa）。（圖／路透）

▲▼菲律賓網路媒體「拉普勒」執行長瑞薩（Maria Ressa）。（圖／路透）記者張方瑀／綜合報導

獲選《時代》雜誌2018年度風雲人物之一的菲律賓網路媒體「拉普勒」執行長瑞薩，去年2月遭菲律賓當局依「網路誹謗」罪名逮捕，今（15日）判決結果出爐，瑞薩被判有罪，將面臨至少6個月的監禁，最高可關到7年。瑞薩則表示，她對結果不感到意外，並呼籲菲國記者繼續為權利奮鬥。

瑞薩（Maria Ressa）在2012年創辦了網路媒體「拉普勒」（Rappler），網站內容專門批評菲律賓的鐵血掃毒行動，被菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）批其是「假新聞出口」，將其視為眼中釘。

2018年1月「拉普勒」被撤銷執照、瑞薩被控逃漏稅，但也是在同年12月，瑞薩與其他3組新聞從業人員獲選為2018年「年度風雲人物」，更被譽為「捍衛真相的守護者」。

▲▼時代雜誌2018年度風雲人物。（圖／翻攝TIME網站）

▲因揭發羅興亞人危機遭緬甸逮捕的路透社記者（左），以及菲律賓Rappler共同創辦人瑞莎（右）。（圖／翻攝TIME網站）

不過，菲律賓國家調查局2019年2月依「網路誹謗」罪名逮捕瑞薩。原來是該網站在2012年5月曾刊登一篇影射商人肯格（Wilfredo Keng）涉及人口販運和毒品的報導，而肯格直到2017年才對瑞薩和撰稿記者小桑托斯（Reynaldo Santos Jr.）提告；但瑞薩表示，肯格提出控告時已超過誹謗罪的追訴時效，且菲律賓網路犯罪防制法在2012年9月才通過，不應該溯及既往。

法院指出，該文章刊出後，曾在2014年進行修改，將「evation」校正為「evasion」（逃避），這已構成實質修正，因此涵蓋在網路犯罪防制法的生效範圍內。法院也在15日宣判瑞薩與小桑托斯「網路誹謗」罪名成立，將面臨至少6個月的監禁，最高可關到7年，可以在上訴期間保釋。

瑞薩對這項判決並不感到意外，「我們將繼續戰鬥，我呼籲所有菲律賓記者，保護你們的權利，我們注定要成為一段警醒世人的故事，注定要讓人感到害怕，但我再次呼籲，不要害怕，因為你不行使你的權利，就會永遠失去它。」

▲▼菲律賓網路媒體「拉普勒」執行長瑞薩（Maria Ressa）。（圖／達志影像／美聯社）

▲瑞薩多次遭到菲律賓法院逮捕。（圖／達志影像／美聯社）

瑞薩多次遭控誹謗與逃稅，從2018年12月至2019年2月之間，就付出了6次保釋金，「在民主國家有哪個記者必須在短短2個月之間，付出6次保釋金才不用被拘留。」瑞薩接受CNN訪問時也曾形容，當戰地記者還比「為新聞自由而戰」更容易一點，「至少你身處戰區時，槍聲會從旁邊傳來，你會知道該如何保護自己。」

在杜特蒂的領導之下，菲律賓的新聞自由程度不斷惡化，根據無國界記者（Reporters Without Borders）的新聞自由指數排名，菲律賓在180個國家中排名第136。菲律賓眾議院本月初更三讀通過爭議性高的反恐法案，授權政府竊聽嫌疑人、無需逮捕令可逮捕嫌犯，並在未經起訴下拘留嫌犯14天，讓民主自由程度再度受到侵蝕。

菲律賓最大的媒體「ABS-CBN」也在上個月大量報導了毒品戰爭的新聞，結果遭到勒令停播。亞洲人權發展論壇（FORUM-ASIA）聯合菲國多個人權團體發出聲明表示，反恐法案將成為針對人民的武器，「在杜特蒂政權下，我們看到（政府）從人權團體到記者和公眾，對公民社會的系統性恐嚇。」

►菲律賓最大電視台突「斷訊」！得罪杜特蒂慘被國會噹　換照直接卡關
►「捍衛真相的守護者」　時代雜誌2018年度風雲人物…已故哈紹吉上榜
►《時代》年度風雲人物　菲律賓「最敢」媒體人…網路誹謗被捕

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