煞不住！越捷A321客機降落後「直衝草皮」　起落架爆胎陷進泥濘中

▲越捷航空於2011年12月25日開始營運。(圖/路透)

記者楊庭蒝/綜合報導

越捷航空(VietJet Air)一架 A321neo 客機原本預計在14日從富國島(Phu Quoc)飛往胡志明巿的新山一國際機場(Tan Son Nhat),卻因為惡劣的天氣因素,導致飛機降落後偏離跑道,衝進一旁的草地上,整起事件沒有人員傷亡,不過機場管理局關閉了該跑道,讓部分班機的起落受到影響。

根據《越南快訊》報導,飛機在中午12點24分開始降落作業,受到暴雨與順風的影響,無法順利降落在預定的跑道,直接衝進了機場的草皮上。消防隊緊急趕往了現場救援,機上的機組人員與乘客都沒有受傷,不過起落架的一組輪胎爆炸並深陷在泥濘裡。

