煞不住！越捷A321客機降落後「直衝草皮」　起落架爆胎陷進泥濘中

▲越捷航空於2011年12月25日開始營運。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

越捷航空（VietJet Air）一架 A321neo 客機原本預計在14日從富國島（Phu Quoc）飛往胡志明巿的新山一國際機場（Tan Son Nhat），卻因為惡劣的天氣因素，導致飛機降落後偏離跑道，衝進一旁的草地上，整起事件沒有人員傷亡，不過機場管理局關閉了該跑道，讓部分班機的起落受到影響。

根據《越南快訊》報導，飛機在中午12點24分開始降落作業，受到暴雨與順風的影響，無法順利降落在預定的跑道，直接衝進了機場的草皮上。消防隊緊急趕往了現場救援，機上的機組人員與乘客都沒有受傷，不過起落架的一組輪胎爆炸並深陷在泥濘裡。

Aircraft skids off runway in HCMC amid heavy rains.

A Vietjet Air plane skidded off the runway at the Tan Son Nhat International Airport in Ho Chi Minh City Saturday afternoon, landing amidst a heavy downpour.#Vietnamese #Vietnamtoday #Vietnam pic.twitter.com/KPtDP6qYCX — Vietnam Today (@VietnamToday247) June 14, 2020

受到鸚鵡颱風的影響，強降雨與強風襲捲了越南南部多地，越捷航空將整起事件歸咎於大雨和強風，雖然所有人員都平安無事，卻未提及確切的人數，並聲稱惡劣的氣候因素，讓許多班機整能在機場上空盤旋，而不能如期降落。

新山一國際機場在事發後約1個小時，派遣了巴士接送機上的乘客，並在當地時間下午5左右重新開放跑道，提供班機進行起飛、降落作業。

越捷航空是東南亞首位女性億萬富翁阮氏芳草所創設的廉航公司，主要經營由胡志明市及河內出發的國內線以及亞洲區域國際線。

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