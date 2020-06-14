菲防長登中業島剪綵現尷尬一幕　電信商簡訊：歡迎來到中國！

▲南海中業島（菲律賓稱「派格阿薩島」）。（圖／達志影像／美聯社）

記者魏有德／綜合報導

菲律賓國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）於9日登上有領土爭議的南海中業島，當天也是中菲建交紀念日，被外界視為「挑釁」意味濃厚。不過，羅倫沙納在登島剪綵的過程中，卻收到一封由中國移動發出的簡訊，內容開頭顯示，歡迎來到中國（Welcome to China！），令在場人士尷尬不已。

▲菲國防長在中業島上收到來自中國移動的簡訊。（圖／翻攝環球時報）

《菲律賓每日詢問者報》（Philippine Daily Inquirer）報導，菲國防長羅倫沙納率領軍事將領和記者一行登上和中國、越南有主權爭議的中業島，為當地的沙灘坡道落成剪彩，不過卻收到了中國移動發來的簡訊「歡迎來到中國」以及越南電信商發送的「歡迎來到越南」，唯獨沒有收到「歡迎來到菲律賓」。

▲菲律賓國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）。（圖／翻攝環球時報）

對此，菲律賓電信運營商Smart表示，因為中業島附近確實有中國和越南運營商的基地台，這些運營商恰好是Smart的漫遊合作夥伴，不過，Smart在中業島附近的基地台已經癱瘓了數月，維修人員難以前往，「因為在主權爭議的海域，維修人員必須得到軍方的許可才能進入，而且在正常情況下不能就地維修，必須通過軍艦、飛機或船將設備帶回。」

據了解，菲律賓國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）2017年4月便曾經帶領參謀總長安紐（Eduardo Ano）及數10名菲國媒體記者登上中業島，所乘飛機在途中曾遭到中國以無線電喊話至少4次並於空中相互宣示主權。