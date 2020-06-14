北京4天新增51例！5項措施啟動「戰時機制」　緊急採檢8186人

▲新發地市場連夜撤離上萬人。（圖／翻攝北京青年報）

記者柯沛辰／綜合報導

北京宣布連續56天零確診後，11日又爆出疫情，4天來已有51人確診，其中43例與新發地市場有關。北京市14日下午在第116場疫情防控記者會上表示，自新發地市場疫情發生以來，已啟動戰時機制，採取市場管控、現場銷毀、核酸篩檢、人員排查及社區防控5項措施，目前已採檢8186人，確認5803人陰性。

北京14日下午舉行第116場疫情防控新聞發布會，就豐台區新發地市場防疫措施進行報告：

一、 全力開展核酸檢測

圍繞新發地有關人員和環境展開核酸檢測，13日在新發地設置現場採樣點5個，聯繫外區第三方檢測機構2家，緊急抽調來自醫院、社區衛生服務中心、疾控中心等各級醫療衛生機構的人員，全力展開檢測工作。共採集人員樣本8186件，截至目前為止，5803份咽拭子樣本完成檢測，均為陰性。

接下來擬對周邊社區4.6萬名居民全部進行核酸檢測，共設置核酸檢測站點24個，目前全區已檢測10881人。

二、 對密切接觸人員進行檢查、轉運、隔離工作

第一時間對密切接觸人員進行集中隔離，做到「隨調隨控」，並及時進行核酸檢測。截至14日下午3點，已排查394人，其中現居豐台區242人，其餘轉外省外區。目前密切接觸人員已集中隔離111人，其餘人員目前居家隔離，正全力安排集中隔離。在全區安排集中隔離，有酒店11家（房間1000個）備用。

▲新發地市場。（圖／記者任以芳攝）

三、 做好新發地市場管控

第一時間成立現場工作組，統一展開現場指揮，下設10個專項工作小組，在做好市場內商戶採樣工作的同時，全力做好宣傳引導和安撫工作，目前商戶情緒平穩。

四、 做好周邊社區封閉管控工作

自6月13日起，對市場周邊11個社區實施封閉管控，暫停人員進出。逐一清查轄區內自5月30日後到過新發地市場的人員和同住人員，建立每日報送機制。指導各街鄉鎮、社區村全面恢復二級響應下的社區防控措施，做好「測溫、驗證、登記、掃碼」4項工作措施。

在小區內部，安排物業、產權單位等加強社區環境消殺，在社區外部，安排專人提供送餐、代購等服務，做好居民日常生活和防疫物資保障。

▲北京加強社區控管，防止疫情擴散。（圖／記者任以芳攝）