柯建銘：立院黨團規劃29日召開臨時會　處理考監、NCC人事同意權案

▲民進黨立院黨團總召柯建銘。（資料照／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

總統府近日將公布第六屆監察委員提名人名單，民進黨立院黨團總召柯建銘14日表示，立院黨團規劃29日召開臨時會，舉行3至4周，將處理考試院、監察院及國家通訊傳播委員會（NCC）等人事同意權。

依照時程規劃，總統府預計近日會公布監委提名名單，在名單送進立法院之後，立法院將會召開朝野黨團協商，決定臨時會的時程。對此，柯建銘表示，民進黨團主張在端午節後，預計29日召開臨時會，約舉行3至4周。

在臨時會處理的議案上，民進黨團規劃處理國家通訊傳播委員會（NCC）及考試、監察院人事同意權案；另外，也包括農田水利法草案、國民參與刑事審判法草案、前瞻二期預算須立法院同意案。

此外，由於這次受新冠肺炎疫情的影響，民眾搭乘華航或手持中華民國護照，在國際間都有諸多的爭議產生，進而各界熱議有關華航、護照正名公決案等，都有可能會在這次臨時會中一起處理。

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