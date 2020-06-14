中選會研擬公投不在籍投票　申請制、60天前申請





▲公民投票。（示意圖／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

中選會擬具「公民投票不在籍投票法」草案，初步規劃採申請制，有投票權者填妥申請書後，從中選會發布受理申請移轉投票公告日起至投票日前60日止，向戶籍地選舉委員會提出申請在戶籍地以外的縣市投票。

對於有民進黨立委呼籲推動不在籍投票，中選會主委李進勇日前出席立法院備詢時指出，針對不在籍投票，中選會負責公投部分修法，草案預計7月時提出，至於對人的投票，近期內還無法實現不在籍投票。

根據中選會公布5月15日的會議紀錄，目前公民投票不在籍投票法草案，其實施方式是以跨縣市移轉投票方式採行不在籍投票制度，並放寬投票所工作人員可跨縣市申請工作地投票的規定。適用對象基於公平原則，有投票權人一律納入適用；而投票方式，為維護投票秘密，由投票權人本人親自在投票日當天前往投票所投票。

申請方式部分，將採申請制，有投票權者在申請書填好姓名、身分證號及申請移轉投票地，並檢附身分證正反面影本，自中選會發布受理申請公告日起至投票日前60天止，向戶籍地選舉委員會提出申請於戶籍地以外的縣市投票；另外，也明定中選會應建置電子系統提供投票權人申請不在籍投票。

查核機制方面，目前規劃選委會在投票日55天前完成查核，不符合規定者，選委會將寄發不予受理通知書給申請人；符合規定者，各縣市選委會應編造申請移轉投票者名冊送戶籍地戶政機關查核，戶籍地戶政機關應於投票日50天前完成資格查核，並寄查核結果通知書給申請人。

符合資格者，戶籍地戶政機關將核准移轉投票的投票權人清冊送移轉投票地戶政機關編造移轉投票權人名冊，並於戶籍地投票權人名冊註記移轉投票。