藍委籲支持罷免綠營民代　林為洲：須審慎處理…別火燒自己

▲林為洲。（資料照／記者李毓康攝）

文／中央社

高雄市長韓國瑜被罷免，有藍委建議黨中央應支持民眾發起的罷免綠營民代活動，以戰養戰兼操兵，國民黨立法院黨團總召林為洲則認為要慎重處理，避免政黨介入太快，火燒到自己。

有藍營支持者發起罷免時代力量高雄市議員黃捷活動，另新黨青年軍也發起罷免台灣基進台中市立委陳柏惟，但也遭外界質疑是報復性罷免。對此，國民黨中央則定調，罷免是公民權，尊重公民團體發起的罷免活動。

一名不願具名的國民黨立委今天私下表示，黨中央表面上可以曖昧一點，但實質上應要支持，不能不聞不問，他近日跑攤，許多支持者都罵聲連連，認為韓國瑜被拉下來，國民黨卻毫無作為，沒有努力就什麼結果都沒有，接著聲望就會越來越低。

若藍營支持者發起的罷免案，最終都無法成功，是否再次傷到國民黨士氣，這名國民黨立委則說，國民黨已遍體鱗傷，但最少能做到，即便不成功，也能讓社會知道，已有認真努力過，不能未戰先敗；他認為可透過罷免案來以戰養戰、操兵，藉此凝聚支持者，為將來的選戰做準備。

國民黨立法院黨團總召林為洲說，這件事要慎重處理，像是當初在罷免韓國瑜時，也是公民團體先進行，民進黨則是到最後關頭才定調鼓勵投票，這麼做就是在避免政黨介入的太快，火燒到自己。

林為洲說，罷免雖然門檻降低，但相對於選舉還是不容易的，若政黨一開始就介入，觀感是不好的，目前黨中央的態度就是尊重，未來要觀察的是，若罷免案成案，中選會要站在公正的立場做處理。

國民黨立委鄭麗文也說，尊重民眾提罷免的權利，但國民黨現在應將重心放在在8月15日的高雄市長補選，打一場漂亮的選戰，罷免的相關活動時程較長，因此可以一步一步的去觀察。