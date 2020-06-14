「其實真有無良醫院」　台大名醫曝關鍵下步：時中部長的總結不像大家結論

▲衛福部長陳時中與健保署長李伯璋於會後受訪。（圖／記者洪巧藍攝）

記者陳俊宏／綜合報導

健保署幫8大類、352項醫材訂出差額上限，引爆醫界怒火。台大名醫施景中表示，為了病患知的權利，和主觀認為醫界把病患當冤大頭，而設了醫材費用上限，導致民眾使用新（或好的）醫材權利受損，使台灣醫學倒退發展，「真的是『我不殺伯仁，伯仁因我而死』。」他也提到其實真的有無良醫院，「針對這些醫院去處理就好。」

衛福部長陳時中13日親自主持「保險對像自付差額類別之特殊材料8大類核定費用」討論會，他表示，初步共識為第一步先處理極端情況；第二把醫病關係弄好，建立資訊公開、更友善的平台，讓消費者看得懂，有充分選擇權，如治療內容、副作用等。他說，因此決議8月1日新制暫緩上路，等2個月內召集一次會議，再來作討論。

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「我不殺伯仁，伯仁因我而死」，與會的施景中在臉書發文說，與會的消費者代表強力發言，說有的醫院亂訂價錢，病人無從選擇，病人要有知的權利，所以主張設醫材價格上限。

▲▼陳時中13日親自主持「保險對像自付差額類別之特殊材料8大類核定費用」討論會。（圖／健保署提供）

施景中表示，其實，真的有這些無良醫院，針對這些醫院去處理就好；健保署有醫材比價網，各醫院訂的自費價格都查得到，真要處理病患知的權利，健保署還要多宣導有這個功能。

施景中指出，而為了知的權利，和主觀認為醫界把病患當冤大頭，而設了醫材費用上限，導致民眾使用新（或好的）醫材權利受損，使台灣醫學倒退發展，「真的是『我不殺伯仁，伯仁因我而死』。」

施景中也提到，骨科前輩在會中發言，對於人工髖關節，美國已經用到6代陶瓷，而台灣目前用最多是3代，4代價格不好推廣，再設上限可能就沒了；3代陶瓷容易斷裂，裂在身體裡頭會是個悲劇。

施景中說，「我不大清楚時中部長的總結，他說我們大家有結論了，但大家的結論又不像他說的總結。所以依部長最後對媒體發言為主，可以知道8/1會暫緩實施，但後面就難說了。」