他想見父最後一面、頭七都被拒　陳時中被轟忘了人性

▲中央流行疫情指揮中心記者會先前移師墾丁，指揮官陳時中主持記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨台北市議員游淑慧14日在臉書指出，有民眾從美國趕回台，要見病危父最後一面，無奈不被醫院允許，現在就連父親頭七也無法參加，反觀衛福部長陳時中到處吃喝玩樂，「享受了神化的光環， 也別忘了人性！」

游淑慧表示，台灣疫情緩解， 政府一方面鼓勵旅遊消費，但有人仍因過度的防疫規定，連父親過世的最後一面都看不到，最近碰到一個案子，讓她無能為力，覺得很難過。

游淑慧透露，有位長輩在病危時，通知美國念書的兒女趕回來見最後一面，子女回台後因防疫問題，配合規定先自費快篩，確認陰性結果後， 獲准探視病危父親1小時，這1小時也含車程，但殘酷的規定來了，這樣的探視權只能有1次1小時，幾天後他們父親臨終前，子女想再申請外出到醫院見最後一面，卻不被准許。





▲國民黨台北市議員游淑慧。（資料照／記者林敬旻攝）

游淑慧提到，即將要頭七了，子女入境隔離也已10天，也做過快篩一次，都沒狀況，只因為未滿14天，還是不能參加父親的頭七祭拜，即便家屬願意配合作第二次快篩檢驗。

游淑慧批評，陳時中說台灣疫情緩解 ，因此到處代言旅遊觀光、吃吃喝喝，難道政府覺得遊玩比孝道、人道更重要？政府覺得子女到父親靈堂前參加自己家人的頭七祭拜，比全台群聚旅遊更危險？「這樣的防疫想法， 我不懂。享受了神化的光環， 也別忘了人性！」

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