同事請吃珍奶鳳梨酥！他一看「為何幫珍珠亂搬家」超驚恐　網秒舉超搭美食

▲在許多台灣人心中，珍珠和奶茶是絕配。（圖／記者許力方攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

珍珠奶茶遍地開花讓人始料未及，最大功臣「珍珠」還成為其他美食的主角。但就有網友在PTT的WomenTalk板上發起閒聊「為什麼能接受珍珠放在奶茶之外的地方？」說公司有人帶了「珍珠奶茶鳳梨酥」分大家吃，可是他覺得珍珠就只該待在奶茶裡。許多網友則是留言熱論，認為珍珠放在某些食物裡超加分。

這位網友文中表示，公司有人帶了珍珠奶茶鳳梨酥請同事們吃，他一看到就超驚恐，「珍珠就是只該待在奶茶裡面啊！為什麼要亂幫珍珠搬家？」並提到珍奶泡麵、珍奶披薩、珍珠車輪餅，這些各種加了珍珠的食物讓他光用想的就無法接受，「為什麼有人能接受珍珠放在奶茶之外的地方？」

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▲珍奶披薩剛推出時，讓很多人都疑惑，這樣搭會好吃嗎。（圖／翻攝自爆廢公社）

看到貼文後，不少人馬上舉出跟珍珠合拍的美食，「珍珠車輪餅我應該可以，還有紅茶、綠茶啊」、「珍珠加豆花也不錯啊」、「燒仙草之類的甜湯也很適合啊」、「紅豆餅裡面我ok」、「配舒芙蕾不錯。」其中，有網友大推一款冰棒相當好吃，「最近有一款鹹蛋黃珍珠雪糕很好吃」、「鹹蛋黃珍珠雪糕真的讚」、「3樓的珍珠鹹蛋冰棒真的讚，口感味道都好。」

也有人跟原PO一樣想法，「我覺得甜食類的都還行，披薩……」、「珍珠只能加在飲料裡，其他包子披薩拉麵，全部都是妖魔鬼怪」、「除了加在飲料內，其他一律不怎麼吃」、「自從日本人一直放在別的地方後，我開始仇日。」還有網友則是直說，「你的個人偏見不代表其他人」、「個人覺得台灣食物台灣人覺得好吃，但國外飲食習慣跟風味跟台灣大不同，不需要批評太多。」