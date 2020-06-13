人孔蓋為何都在機慢車道？網揭暗黑真相：人行道開挖困難

▲有網友發現，人孔蓋多設在機慢車道上。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

實習記者施怡妏／綜合報導

摩托車是許多民眾用來通勤的代步工具，台灣的機車密度更是高居世界第一，但相較於汽車，機車人包鐵危險性較高，也常常會發生不穩而摔車的狀況，但偏偏人孔蓋多設在機車道。就有網友PO文提問，「人孔蓋愛設在機慢車道的八卦」，有內行人點出背後暗黑真相。

原PO在PTT「八卦板」上提問，以「為什麼人孔蓋大多在機慢車道？」為題，指出騎機車容易不穩導致摔車，若遇到人孔蓋，摔車的機率可能會增加，「為什麼不直接設計在路肩或人行道就好，不然車輛都要被迫接受不平整的路面，有沒有人孔蓋愛設在機慢車道的八卦？」

請繼續往下閱讀...

▲原PO的提問。（圖／翻攝自PTT，下同）

貼出一出後引起熱議，「那你就要看是先有人孔蓋還是先有機車道了」、「窮人的命不值錢」、「要維護時比較方便」、「管線埋在那裡啊不然勒」、「要連進每間房子的管線你會埋路中央？」、「路肩又不是到處有，人行道挖了要補比較麻煩且昂貴」。

也有人提問，可以設在人行道或是路肩上，內行人隨即跳出來解惑，「要開挖的時候超深，超過兩公尺就要設擋土牆，費用暴增。埋在人行道，人行道本身已經填高，開挖不易，上面還可能有結構物，復原時還要鋪磁磚；另外，管線是不能設在水溝中的，高雄大氣爆就是這樣發生的，你開挖水溝下面，復原也要把水溝建回去；而且像我們的油管，上面有水泥，根本不能做緊密電位測量，不能維護管線。」

▼內行人跳出來解答。（圖／翻攝自PTT）