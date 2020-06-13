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人孔蓋為何都在機慢車道？網揭暗黑真相：人行道開挖困難

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▲▼ 嘉義中正路上日前傳出民眾亂丟菸蒂不慎掉入人孔蓋內引發沼氣爆炸。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲有網友發現，人孔蓋多設在機慢車道上。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

實習記者施怡妏／綜合報導

摩托車是許多民眾用來通勤的代步工具，台灣的機車密度更是高居世界第一，但相較於汽車，機車人包鐵危險性較高，也常常會發生不穩而摔車的狀況，但偏偏人孔蓋多設在機車道。就有網友PO文提問，「人孔蓋愛設在機慢車道的八卦」，有內行人點出背後暗黑真相。

原PO在PTT「八卦板」上提問，以「為什麼人孔蓋大多在機慢車道？」為題，指出騎機車容易不穩導致摔車，若遇到人孔蓋，摔車的機率可能會增加，「為什麼不直接設計在路肩或人行道就好，不然車輛都要被迫接受不平整的路面，有沒有人孔蓋愛設在機慢車道的八卦？」

請繼續往下閱讀...

▲▼ 0

▲原PO的提問。（圖／翻攝自PTT，下同）

貼出一出後引起熱議，「那你就要看是先有人孔蓋還是先有機車道了」、「窮人的命不值錢」、「要維護時比較方便」、「管線埋在那裡啊不然勒」、「要連進每間房子的管線你會埋路中央？」、「路肩又不是到處有，人行道挖了要補比較麻煩且昂貴」。

也有人提問，可以設在人行道或是路肩上，內行人隨即跳出來解惑，「要開挖的時候超深，超過兩公尺就要設擋土牆，費用暴增。埋在人行道，人行道本身已經填高，開挖不易，上面還可能有結構物，復原時還要鋪磁磚；另外，管線是不能設在水溝中的，高雄大氣爆就是這樣發生的，你開挖水溝下面，復原也要把水溝建回去；而且像我們的油管，上面有水泥，根本不能做緊密電位測量，不能維護管線。」

▼內行人跳出來解答。（圖／翻攝自PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

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