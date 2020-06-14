王瑞德今高雄駁二請吃5000份冰～再加碼1000支冰棒！嘉賓還有「這2人」

▲為慶祝罷韓成功，名嘴王瑞德14日中午高雄駁二請吃冰（圖／翻攝臉書《王瑞德》）

記者徐愷昕／高雄報導

名嘴王瑞德在上週罷韓結束後表示，為了慶祝罷免成功，14日要在高雄駁二特區請高雄人吃冰，下午1點開始發送，4000杯義大利冰淇淋加1000張冰淇淋券送完為止（一人限一杯），再加碼1000支冰棒，昨夜他更於開臉書直播說「大海納百川，所以成其大」，非常歡迎嗆他的韓粉通通來吃冰。

王瑞德13日於臉書發文說到，「一個偉大的城市，成就於偉大的市民」，特此宣布今天將實踐上週諾言，下午1點在駁二藝術特區大義倉庫C8-16外請民眾吃冰，屆時還會有行政院副院長陳其邁、民進黨立法委員趙天麟2位嘉賓出場一起發送。

不過王瑞德坦言，由於冰店24小時趕工最大產能約4000杯，所以現場會另發送1000張冰淇淋券，大家之後來駁二都可以兌換來享用，對此，他也有再拜託高雄旗山的常美冰店，趕工製作1000根冰棒，加碼請高雄人吃。

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最後，針對先前有韓粉嗆聲說要故意來吃冰，王瑞德大方表示非常歡迎，「因為大海納百川，所以成其大；不管你是英粉丶邁粉丶柯粉甚至是韓粉，一冰泯恩仇！今天過後，大家統統都是台灣粉！也歡迎外國朋友」，同時也透露此次活動純吃冰、政治休兵，夏天到了，歡迎大家都到高雄進行報復性消費。

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