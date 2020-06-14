左營火警「死者陷火場未掙扎」　檢警：兩種可能...等鑑定報告曝真相

▲死者女友聽聞惡耗，情緒接近崩潰。（圖／東森新聞）

記者黃子倩／高雄報導

10日凌晨高雄左營一處租屋處火警，警消趕到場滅火，有名王姓男子逃生不及陳屍床上，但事發後幾天，檢警人員意外發現，火災發生當下他完全沒有掙扎，經過初步判斷，能耐得了如此高溫，除非當時人已經死亡或者服用藥物昏迷，否則不可能做到，而這點經過檢體及血液化驗後，將可以水落石出。

▲左營重和路10日凌晨3時26分發生一起死亡住宅火警意外 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

根據了解，這名不幸身亡的王姓男子擔任臨時工，平常和無業的女友一起住在左營這處租屋處，事發當天鄰居曾聽聞兩人爭吵，原因疑似是因為房子的租金6500元，兩人因為繳房租的事情起了口角，並且有重物掉落地面的聲音，死者的郭姓女友指出，看到屋內起火，她曾隔著門對男友呼喊，但卻沒有回應，她否認縱火，聽聞男友葬身火海，情緒接近崩潰。

▲死者女友聽聞惡耗，情緒接近崩潰。（圖／東森新聞）

但檢警介入調查後，辦案人員研判要在高溫的火場，完全不掙扎逃生，除非當時已經死亡，要不然就是服用藥物昏迷不醒，如果是火警發生後死亡，則會因為生前吸入大量濃煙，而有嗆傷痕跡。左營分局偵查隊長指出，這名死者被發現時人蜷曲在被燒到彈簧外露的彈簧床上，讓他印象深刻，因為「倘若火警發生當下他仍有意識，不可能不跑到床下逃生」。

現在，法醫採集了死者胃內液體還有心臟等部分血液送驗，釐清有無服用藥物，另在喉嚨部位採集檢體，清查有無濃煙成份，等鑑定報告出爐後，案情就會明朗化。

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