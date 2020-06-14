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高雄麵店女員工被鼠咬　發燒後50天確診「漢他病毒」！全台7例分布曝光

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▲老鼠屍體。（圖／翻攝「爆怨公社」）

▲被老鼠咬！高雄已出現5例漢他病毒確診病例。（示意圖／資料照）

記者許力方／綜合報導

高雄12日再度新增一例「漢他病毒」出血熱確診個案，鳳山區北門一名50多歲的麵店女員工4月時被老鼠咬傷就醫，開始出現發燒、頭痛、痠痛等症狀，一直到5月底收治住院，6月二次採血檢驗結果陽性，經疾管署研判確診，成為高雄第5例漢他病毒出血熱病例，截至12日全台累計7例，分布圖也隨之曝光。

高雄市衛生局表示，新增確診病例為居住在鳳山區北門里的一名50多歲麵店女員工，於4月19日在工作地點被老鼠咬傷，赴院治療，4月26日因出現發燒、頭痛、全身痠痛、關節痛、畏冷、盜汗、疲倦、全身無力等症狀再度至診所就醫，因症狀未改善，5月24日再次前往就診，5月25日出現茶色小便，改至醫院就醫，並於5月26日收治住院，5月27日醫院通報疑似漢他病毒出血熱。

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▲▼高雄麵店女員工被鼠咬　發燒後50天確診「漢他病毒」！全台7例分布曝光。（圖／疾管署）

▲▼高雄麵店女員工被鼠咬　發燒後50天確診「漢他病毒」！全台7例分布曝光。（圖／疾管署）

▲高雄女發燒後50天確診漢他病毒！全台7例分布曝光。（圖／疾管署）

女員工5月29日一採檢驗結果IgM未確定、IgG未確定，6月11日二次採血檢驗結果IgM陽性、IgG陽性。於6月12日經疾管署研判確診為高雄市第5例漢他病毒出血熱病例，截至目前，全台漢他病毒出血熱病例累計7例，其中高雄市就佔5例，較2016至2019年同期為高。

依據疾管署資料，漢他病毒今年累計病例，較2016至2019年同期（分別為3、0、1、0例）為高，病例居住地分別為南部5例、北部2例。截至6月9日，自2010年以來累計共19例，以男性12例（佔63%）為多，年齡以40歲以上15例（佔79%）為多。

高雄衛生局獲報後立即進行疫情調查，自5月28日起，便針對鳳山女員工個案居住地、工作地及活動地佈置鼠籠及家戶衛教宣導，並於住家、工作地及鄰近市場、學校進行場域內的鼠隻密度監測，共佈放55處鼠籠，截至6月11日止，總計捕獲35隻老鼠。

另外，市府跨局處防疫團隊12日於個案居住地及工作地執行漂白水噴藥消毒緊急防治作業，並加強執行社區環境消毒、投藥滅鼠、鼠隻監測、水溝清疏、髒亂點清除，鳳山區級指揮中心針對工作地及居住地執行家戶衛教宣導並發放漂白水共483戶、衛教1414人，預計此波疫情將持續監控至7月19日。

疾管署提醒，「漢他病毒出血熱」為人畜共通傳染病，人類吸入或接觸遭鼠糞尿污染帶有漢他病毒飛揚的塵土、物體，或被帶病毒的齧齒類動物咬傷，就有感染風險。其潛伏期為數天至2個月，主要感染症狀為突然且持續性發燒、結膜充血、虛弱、背痛、頭痛、腹痛、厭食、嘔吐等，約第3至6天出現出血症狀，隨後出現蛋白尿、低血壓或少尿，部分患者會出現休克或輕微腎病變，並可能進展成急性腎衰竭，經治療後病況可改善。

疾管署呼籲，落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」三不措施是預防漢他病毒最有效的方法，民眾應隨時做好環境清理，尤其是倉庫、儲藏室等老鼠容易窩藏的空間。如發現鼠類排泄物時，應先佩戴口罩、橡膠手套及打開門窗，並以稀釋漂白水（100cc市售漂白水+1公升清水）潑灑於可能被污染的環境，待消毒作用30分鐘後再行清理。

▼漢他病毒比較。（圖／資料照）

漢他病毒比較(圖／ETtoday製作)

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