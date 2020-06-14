陳其邁、趙天麟「雙核心」啟動選舉　下午參與駁二「報復性消費」

▲陳其邁回高雄關心花農。（圖／翻攝自陳其邁臉書）



記者陶本和／台北報導

行政院副院長陳其邁預計17日請辭，正式投入高雄市長補選。他跟高雄市黨部主委趙天麟堪稱高雄「雙核心」，在這個週末已啟動選舉與輔選模式，先後到內門、旗山關心火鶴花產銷跟小店家生意；接著他們14日下午要一起參與媒體人在高雄駁二藝術特區發起「報復性消費」，請5000名民眾吃冰的活動。

中選會日前公告高雄市長韓國瑜罷免案投票結果，已於12日解職，同時也公告高雄市長補選將於8月15日進行投票；而民進黨方面，預計17日中常會後，敲定由陳其邁出征。

陳其邁很快便啟動選舉模式，他個人13日就已南下，跟民進黨立委邱議瑩、內門農會總幹事洪輝煌、台灣火鶴花產業協會理事長李基來，前往內門、旗山視察，關心火鶴花產銷價格及生產狀況。

陳其邁表示，內門以青灰岩的惡地地形聞名，當地農民辛苦克服環境條件，還種出漂亮的火鶴花，外銷日本等國；但這次受到疫情影響，火鶴花也連帶受到影響。

此外，身為高雄市黨部主委的黨籍立委趙天麟，也開啟選舉模式，全力替陳其邁助陣；在14日下午他將陪同資深媒體人王瑞德，一起在高雄駁二藝術特區大義倉庫C8-16外，發起一場「報復性消費」，請民眾吃冰，而活動也邀請陳其邁共襄盛舉。

王瑞德表示，偉大的城市，成就於偉大的市民，不管是英粉、邁粉、柯粉甚至韓粉，大家「一冰泯恩仇」，明天過後大家都是台灣粉，只要台灣好，高雄更棒，大家一起吃冰，「就是吃冰，政治休兵，愛與包容」。

王瑞德表示，他14日會與台灣英雄們請5000名高雄人吃冰，如果踴躍的話，他會加碼到6000名，只要是台灣人，出現在高雄駁二特區都歡迎。

▼立委趙天麟 。（資料照／記者洪靖宜攝）



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