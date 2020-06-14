王淺秋翻出「許崑源最後大合照」！　支持者湧入緬懷：歷史會留下紀錄

▲許崑源議長生前為高雄盡心盡力。（圖／翻攝自王淺秋臉書）



記者黃可昀／綜合報導

議長許崑源的追思會剛落幕，親友們都很懷念與不捨，高雄市前新聞局長王淺秋也深受打擊，沉澱一段時間後，於12日在臉書悼念許崑源，對方生前與韓國瑜市府團隊的最後合影也跟著曝光，畫面中的他坐在中間露出淺淺微笑，支持者看了都心疼回應，「懷念永遠有情有義許議長！」

王淺秋12日在臉書寫下，「告別高雄，最後參加的一場活動是許崑源議長追思會，追悼大家心目中以命爭是非的真英雄」，當天看著螢幕上播放著一張張許崑源生前的身影，回想起過去新聞局舉辦的「甄愛高雄群星會」影展，當時邀請了許多大咖到場參與，每張合照都能見到議長開心又略帶靦腆的微笑，「當時他一句：『阿秋，妳那乀哈敖（妳怎麼這麼厲害），讓高雄來那麼多大明星。』對我簡直是莫大鼓舞。」

▲當時府會合作相當融洽。（圖／翻攝自王淺秋臉書）



王淺秋表示，議長夫人在追思會上說，夢見議長要她好好謝謝市府團隊，這1年半來為高雄付出的點滴，「我當埸淚如雨下，我們才真的要謝謝議長相挺」，因為府會若是不合作而是對立，市府也沒辦法順利推動政策。她文末也再次祝福高雄未來一樣光明燦爛，「回首此行，仍然充滿感恩，感謝總是陽光燦爛的高雄。」

過去的活動照片曝光後，支持者紛紛湧入臉書留言，「歷史會留下記錄，淺秋妳好棒」、「謝謝妳，也感念許議長的正氣，實在非常不捨，涕泣不已」、「永遠緬懷仗義執言的正氣議長」、「好一個曲終人散、緣盡情留，各路英雄好漢辛苦了！」