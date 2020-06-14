超2000噸蔬果連夜進京救市 「新發地」名稱企業受波及改產地直接發貨

▲北京蔬果供應受新發地市場疫情影響，各供應商連夜自產地運送新鮮蔬果救市。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

大陸北京新發地農貿批發市場因傳出新冠肺炎疫情全面停擺篩查，以蔬菜直送上門為主要業務的「新發地」物流公司受連帶影響，將由產地直接發貨讓顧客安心。此外，各大連鎖超市及網購業者的保障供應蔬果於今（14日）凌晨陸續運抵北京，其中，物美超市運抵的蔬果總量達到2000多噸，為日常供應量的三到四倍。

▲北京物美超市自產地運送2000噸蔬果進京。（圖／翻攝央視）

《新京報》報導，北京新發地百舸灣農副產品物流公司是北京最大的蔬菜直通車企業，擁有近百輛貨車，為全市200多個社區提供送菜上門服務，能夠輻射周邊600多個社區。不過，受到疫情影響，該公司接到各個社區通知，要求暫停蔬菜供應。

負責人韋偉林表示，公司並不在新發地市場內，倉庫和車輛都在外圍，新發地休市後，公司也加大外埠基地採購，「蔬菜會陸續到貨，每天都會有30萬斤的蔬菜進來，我們還會根據市場需求增加採購量。」

北京志廣富庶農產品有限公司有300多家社區蔬菜直營店，由於部分門店有「新發地菜籃子」字樣，也受到疫情影響，目前已暫停營業。該公司負責人吳志廣提到，公司的蔬菜大部分都是基地直採，新發地休市後，公司也加速從基地調貨，包括張家口圓白菜、內蒙古赤峰的黃瓜、番茄等蔬菜將陸續進京。

▲北京新發地批發市場傳出新冠肺炎疫情。（圖／記者任以芳攝）

此外，北京各大連鎖超市的保供貨物於14日凌晨陸續運抵各門店，包括物美超市的2000多噸蔬果，北京家樂福100噸原產地直採的蔬菜及北京農產品流通協會「點對點」食材供應專委會調集的蔬菜基地資源，已經連夜陸續進京，供應市場。