17名旅客自孟加拉抵廣州檢出「陽性」　陸民航局首發「熔斷指令」

▲大陸民航局對南航孟加拉飛廣州航班祭出「熔斷措施」。（圖／翻攝民航資源網）

記者魏有德／綜合報導

大陸北方新冠肺炎本土疫情再現，南方也不平靜。據悉，南航CZ392航班11日自孟加拉達卡飛至廣州，發現其中有17位乘客經新冠病毒核酸檢測後呈現陽性。對此，大陸民航局根據《民航局關於調整國際客運航班的通知》有關規定，觸發航班熔斷條件。

▲中國南方航空CZ392航班自6月22日起暫停航線4周。（圖／南航提供）

《人民網》報導，民航局決定對該航班採取熔斷措施，這是《民航局關於調整國際客運航班的通知》執行10天來起，開出的第一份「熔斷指令」，南航CZ392航班自6月22日起，暫停該航班該航線運行4周。

據了解，大陸民航局為降低境外疫情輸入風險，於4日發佈《關於調整國際客運航班的通知》，發言人熊杰曾提到，嚴控境外疫情輸入風險，是增加國際客運航班的重要前提，為了在動態調整國際客運航班的過程中確保風險可控，建立航班「熔斷和獎勵」機制。

熊杰表示，對於防控措施有效、符合要求的航空公司，將兌現獎勵政策，「對於防控措施不到位，觸動了熔斷機制的航空公司，我們將果斷採取措施。」

▲南航班機自孟加拉飛抵廣州白雲機場，17名旅客驗出新冠肺炎病毒。（圖／翻攝自中新社）

熔斷措施施行要件為航空公司同一航線航班，入境後核酸檢測結果為陽性的旅客達到5人，暫停該公司該航線運行1周；達到10人以上，暫停該公司該航線運行4周。同時，「熔斷」的航班量不得調整用於其他航線，待「熔斷」期結束後，航空公司才可恢復每周1班航班計劃。