蔡總統弔唁「台灣文學之母」鍾肇政　感念其一生對文化貢獻

▲蔡總統弔唁「台灣文學之母」鍾肇政先生。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

總統蔡英文18日由桃園市長鄭文燦陪同，前往龍潭區武德殿，追思「台灣文學之母」鍾肇政先生表示，鍾肇政先生所成就的不只是他個人，更帶動數個世代的台灣文學，其不僅開創台灣大河小說的先河，更致力提攜無數後進，以文字表達對台灣土地的關懷，同時也積極透過社會改革及台灣客家運動，對客家文化的傳承及發展具重大的貢獻。

▲▼鍾肇政為台灣小說作家，更是大河小說的開山始祖。（圖／市府提供）

蔡總統指出，鍾老不只是文壇的鍾老，更是台灣的鍾老，鍾老的離開，也代表著台灣失去一位廣受尊敬的文化國寶，令人不捨與悲痛。近年來中央與地方共同合作，整修鍾肇政文學園區及創辦鍾肇政文學獎，未來的我們更要同鍾老所述，持續發揮硬頸精神，推動客家文化，讓鍾老所關心的台灣、以及保存客家的精神能夠永存於世，這也是我們懷念鍾老最好的方式。對此，也代表國家向鍾老及鍾老的家人表達最深的慰問，感謝其一生的貢獻。

▲▼蔡總統弔唁「台灣文學之母」鍾肇政先生。（圖／市府提供）

「台灣文學之母」鍾肇政先生16日晚間在睡夢中安詳辭世，享壽96歲；鍾肇政為台灣小說作家，更是大河小說的開山始祖，著有《魯冰花》、《濁流三部曲》、《臺灣人三部曲》、《高山三部曲》、（高山組曲）、《怒濤》等小說，在台灣文壇與葉石濤齊名，兩人被並稱為「北鍾南葉」。

包括立法委員黃世杰、湯蕙禎、客委會主委李永得、市府秘書長黃治、顧問張肇良、客家局長何明光、新聞處長詹賀舜、民政局長王安邦、龍潭區長胡星輝均一同出席弔唁。

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