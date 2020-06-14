龍潭小綠人奏交響樂　《魯冰花》、《四季紅》響起憶在地國寶

▲桃園市交通局首創，於龍潭區中正路及五福路口設置音樂小綠人。（圖／交通局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

讓感恩和追思於日常，桃園龍潭小綠人奏交響樂！臺灣文學巨擘、客家運動先驅鍾肇政於5月中辭世，市府客家局14日將在龍潭國小舉辦「鍾肇政追思音樂會」，然為了紀念鍾肇政及鄧雨賢兩位龍潭知名國寶級老前輩，交通局率先全國，在龍潭區中正路及五福路口設置音樂小綠人，演奏兩人的《魯冰花》及《四季紅》著名歌曲。

▲桃園市交通局首創，於龍潭區中正路及五福路口設置音樂小綠人。（圖／交通局提供）

桃園市交通局首創，與龍潭愛樂管弦樂團合作，打造會演奏的小綠人，當穿越中正路的綠燈亮起時，在號誌下方的黑色音箱，會播放鄧雨賢的經典曲目《四季紅》，穿越五福街的綠燈亮起時，則會播放鍾肇政小說改編的電影《魯冰花》主題曲，不僅追思兩位龍潭在地的文學音樂藝術家，更提醒低頭滑手機，忽略號誌的行人，注意燈號變換。

交通局表示：目前除了龍潭區中正路、五福街口外，未來會持續推廣至龍潭區高原國小前、龍潭大池及龍潭運動公園旁等三處路口，預計播放《魯冰花》、《四季紅》外，還有鄧雨賢創作的《望春風》及客家山歌《桃花開》，讓民眾到龍潭可以發現會唱歌的小綠人。

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