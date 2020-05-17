台灣文學之母鍾肇政辭世　賴清德感念：一生精彩、照亮文壇

▲「台灣文學之母」美譽的鍾肇政先生於16日晚間辭世，享壽96歲，準賴副總統賴清德在臉書特別感懷地說出，對鍾老的敬佩及懷念。（圖／翻攝「賴清德」臉書粉專）

記者郭世賢／綜合報導

有「台灣文學之母」美譽的鍾肇政於16日晚間辭世，享壽96歲，各界萬般不捨。準賴副總統賴清德在臉書特別感懷地說出，對鍾老的敬佩及懷念。鍾肇政是台灣客家人，2015年因長期對社會有貢獻，榮獲台灣大學頒發人文藝術類傑出校友獎章，為台灣前輩作家獲獎最多的作家，也是最具有帶表性創作力最旺盛本土作家。

賴清德臉書全文如下：

我們最敬愛的台灣文學之母鍾肇政，在昨晚辭世，心中萬分不捨。



鍾老出身龍潭，是戰後第一代的本土文學家，創作出《魯冰花》、大河小說《濁流三部曲》等膾炙人口的作品。

最令我敬佩的是，在那個毫無本土語言生存空間的年代裡，他不只是自我創作，更為台灣文學拓荒，組織本土作家，讓荒蕪的台灣本土文壇日漸茁壯。

我在擔任行政院長時，力推以「客家文學」元素打造成浪漫台三線的亮點，而龍潭就是領頭羊，我曾當面告訴鍾老「龍潭有如龍潭虎穴，必定是臥虎藏龍，而令人最敬重的龍就是鍾老」。

如今，鍾老回歸主的懷抱，謝謝他留下一生的精彩，照亮台灣文壇，無私的風範，將永存大家心中。

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