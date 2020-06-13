「幾天內好像中壢都與我為敵」　王浩宇最在乎網路這個指控：我真的很努力！

▲王浩宇臉書PO出那年站在路口短講的照片，強調擔任民代努力為民服務。（圖／翻攝自王浩宇臉書)



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員王浩宇針對網路「罷王」，指責他不關心中壢，認為是最嚴重的指控，於臉書也做出說明指出，在他擔任議員的10個會期內，他有9個會期的工作報告是全勤的，就算中壢有會勘、也都有到議會問政。臉書社群「我是中壢人」，每個月平均收到2000件的訊息，累積成大大小小的服務案件。

王浩宇說，過去一週，對他來說真的是驚濤駭浪，上禮拜五還在跑基層、發扇子，民眾的反應明明很好，幾天之內，好像中壢都與我為敵，網路上的難聽話、恐嚇威脅很多，連名嘴都說：藍綠黃白都討厭我。

▲王浩宇強調，臉書社群「我是中壢人」，每個月平均收到2000件的訊息，累積成大大小小的服務案件。（圖／翻攝自王浩宇臉書)

王浩宇也在臉書PO出2012年前，他第一次站在路口短講的照片表示，那時候的麥克風小小的、喇叭的聲音也小小的，但他還是堅持在那邊講了一個下午。接著2014年，他一個人站在中壢街頭三百多天、風吹日曬雨淋，最後成為了全國最年輕的直轄市議員。

上任後，小黨很小、力量薄弱，然，為了真正改變中壢，他加入民進黨，以及這兩天，對他最嚴重的指控：是他不關心中壢，也做出說明。

王浩宇說，在他擔任議員的10個會期內，他有9個會期的工作報告是全勤的，就算中壢有會勘、也都有到議會問政。臉書社群「我是中壢人」，每個月平均收到2000件的訊息，累積成大大小小的服務案件，至少有數百隻毛孩子透過我們找到回家的路，而實質的改善也看得到成績…因為，有太多的事情要努力。

更不用說，他堅持的延後上學、冷氣入班、機車路權政策，現在在桃園正在持續推動。例如前幾天站在龍岡、環中東路口，就發現路燈是新的、人行道是新的、龍岡路、環中東路也都是新的，旁邊拖了十幾年的體育園區終於開工，捷運也正在努力。在一年內就會有新的臨時火車站。中壢過去五年的改變，已經是史上最快。

當然，中壢不是個完美的城市，早期就缺乏都市規劃，但他從來沒有放棄努力，一直都在努力。常常，他都是跟市長、區長，用Line或電話討論市政到半夜。因為，有太多的事情要努力。你可以討厭我、可以不認同我的政治立場，但請不要說我不努力，作為一個議員，我真的盡力了。王浩宇臉書發出柔性訴求：未來兩年的任期，我們還要一起努力。

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