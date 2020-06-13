約摩鐵「網妹只圍一條巾」　他拍邪惡視角：花了3千！ 萬人笑曝注定單身

▲他拍邪惡視角，還怨花了3千！ （圖／翻攝臉書爆怨公社）



網搜小組／劉維榛報導

「我以後再也不約網友了！」一名男網友崩潰透露，日前與女網友相約摩鐵「談天說地」，本以為雙方關係能向前邁大步，豈料，最後演變成看著電視度過一夜，「真心覺得被拐過來了！」文章曝光後，近1.5萬人笑暈，「看八點檔比你還重要，你可以包一包回家了！」

一名男網友在臉書《爆怨公社》哀號，日前在爆系社團和一位女網友相談甚歡，日日夜夜聊著聊著，彼此似乎動了心，決定相約摩鐵見面。小鹿亂撞的原PO霸氣買了2至3千元酒和食物，怎料想像中的壞壞的情境，現實卻是殘酷的。

請繼續往下閱讀...

照片可見，摩鐵氛圍頗有情調，然而女網友包著浴巾、綁起俏皮包包頭、露出性感香肩，還翹起雙腿，只專注直視著前方電視劇。原PO無奈拍下「後背視角」，他悲情感嘆，「結果來這看電視，酒都我在喝，東西我在吃，真心覺得被拐過來了，重點是也沒XXXX。我以後再也不約網友了，尤其是爆係的網友！」

比悲傷更悲傷的經歷，掀起萬人幫QQ，紛紛哭笑不得回應「你不做點什麼，明天太陽升起，能拾起男人的尊嚴嗎」、「都圍浴巾了，是你太失敗了」、「女生在你面前，只圍浴巾，說沒發生怎樣，老實說 真的不相信…」、「一定是你長的不怎麼樣」、「你約錯時間了，不要在八點檔時間約」。

▲萬人笑曝注定單身！（圖／翻攝臉書爆怨公社）



不過，有人反砲轟「真心覺得你不應該偷拍沒經過對方同意，背面也一樣，畢竟女生沒穿衣服，你這種不懂得保護女生的男人，花個2～3000就唉唉叫想怎樣的，注定單身八輩子」、「不然花2-3千，你想幹嘛」。

►9成人洗臉動作都做錯了！