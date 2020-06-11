女同學想借2萬原因曝　他稱「可用身體分兩次還」竟開進摩鐵26分鐘

▲小花證稱，「他馬上將我拉住，我掙脫不了。」（示意圖／翻攝免費圖庫123RF）

記者陳俊宏／綜合報導

台南一名女子小花（化名）想向曾是大學同學的朱姓男子借2萬元，表明經濟狀況不佳暫時無法還款，且可能得等到隔年才能還錢。但朱表示，若無法還錢，可用身體來還，隨後竟開進汽車旅館，待了26分鐘才離開。法官依強制罪判朱4月徒刑，得易科罰金，且緩刑2年。

判決指出，2019年3月某日中午，朱男和小花相約在校門口附近見面，他開車前來載她隨意行駛。她證稱，「他問我為何缺錢，我說我有貸款要繳。我們有聊天，後來他就在車上說，2萬元可以用身體分兩次還。我說我不要，講了之後他就一直重複那個要求。」

未料，朱男為試探小花是否願意與他發生性行為，下午2時8分開進汽車旅館301號房間車庫內。他見對方立即開車門想離開，覺得才剛進入摩鐵，女生立刻離開有失他的面子，就拉下車內鐵捲門，以右手強行拉住對方左手臂，阻止她下車。

朱男對小花說，不會再碰她，請她在此處稍待一下再離開，拉住她的手臂約1、2分鐘才放手，造成她左側前臂軟組織挫傷。下午2時34分，他開車離開摩鐵，並將她送回原上車地點，讓對方下車離開。

▼朱男在摩鐵車庫內，拉住小花的手臂約1、2分鐘才放手。（示意圖／翻攝免費圖庫123RF）

小花證稱，經過汽車旅館櫃台時，「我有大聲喊說不要，但收費員沒有反應。他就開進去車庫，我就馬上打開門要下車，他馬上將我拉住，我掙脫不了，他從前面衝下來將鐵門拉下。我就叫他鐵門打開，但他不要，還一直拉著我。」

小花說，「後來我求他不要這樣，要他放開我，但他不要放。我就蹲在車旁邊，他要我待幾分鐘再走，說他不會對我怎樣，我才上車，過十幾分鐘才載我離開。」

朱男事後LINE對方，「我一開始只是真的跟妳開玩笑」、「不過我知道妳不想，我也沒有強迫你」、「只是因為那時候妳突然跑下車，我真的不知道該怎麼辦，才會先拉著妳」、「我沒對妳怎樣啊……我也沒強迫妳，妳說不要，我也都沒碰妳，只有那時候妳直接跑走，我拉著妳的手，我也很抱歉弄痛你的手。」

台南地院法官認為，被告因一時衝動、短於思慮犯案，其對此已深表悔意，且已賠償告訴人20萬元；告訴人並已具狀表示願意原諒被告、同意給予其緩刑機會，因此判刑。全案可上訴。