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回家見陌生男「穿1條內褲」與老婆獨處！他頭頂綠光四射…小王瞎辯：天氣太熱

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▲▼飯店,旅館,房間,休息,摩鐵。（圖／pixabay）

▲江姓遊覽車司機與已婚的隨車小姐墜入情網，2人以工作方便為由入住同間摩鐵。（圖／免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／桃園報導

黃姓男子發現他擔任隨車小姐的妻子與江姓遊覽車司機有染，2人除了出團時會同住一房，他更曾撞見江男僅穿著一條內褲出現在他家客廳，正大光明與他妻子獨處調情。黃男氣的告上法院，桃園地院審結判江男須賠償黃男20萬元。全案仍可上訴。

黃男主張自己與妻結婚至今已24年，沒想到妻子卻背著他與江男大談婚外情，甚至受對方洗腦執意要離家出走。黃表示，2019年4月中旬他回家一打開門，親眼撞見江男僅穿著1條內褲出現在他家中客廳與他妻子調情，行徑相當誇張。

黃男再稱，同年10月18日他發現妻子下團後與江姓司機一起入住同一摩鐵，氣的趕緊報警，怎料員警到場敲門，江男遲了約5分鐘才衣衫不整前來開門，這讓他更加堅定2人偷情屬實，忍無可忍下決定提告。

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法庭上小王江男辯稱，與黃妻單純就是同事關係，且平時出團，遊覽車司機與隨車小姐本來就常因房間不足而須同房分床，當天會入住同一摩鐵是因那幾天剛好連團，隔日早上4點就要在附近集合，為爭取睡眠時間所以才決議這麼做；至於只穿1件內褲就出現在黃男家中一事，江男表示因天氣炎熱，他向黃妻借浴室沖澡，洗澡完放在客廳的手機突響起，情急之下跑去接電話所致，當日他們沒有發生任何曖昧行為。

法官審理時認為，雖江男強調司機與導遊小姐分床同宿屬常情，但一起入住摩鐵、單穿一條內褲獨處，顯然已超越普通朋友的社交行為，故不採信他說詞，審酌雙方職業、收入及學歷，判江男需賠償黃男20萬元精神慰撫金。全案仍可上訴。

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