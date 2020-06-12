正宮摩鐵門口苦等3hrs…見老公「親密合體」小三心碎！騙外訓3天又旅館談公事

▲人妻接到朋友通風報信，趕緊到摩鐵抓姦，見到丈夫雙手緊摟小三心碎了。（示意圖／視覺中國CFP）

記者戴若涵／新北報導

新北市一名人妻指控，老公自2019年5月起時常晚歸，還假借公司外訓之名在外過夜，她向老公同事求證，這才知道遭到欺騙，事後她發現老公手機裡有與其他女性的曖昧對話，到汽車旅館抓姦，見老公還雙手緊摟小三，氣得決定提告求償。法院審理後，判人夫與小三應連帶賠償人妻30萬元，可上訴。

人妻主張，2019年5月起老公愈來愈晚回家，甚至好幾次藉口因公司聚會喝醉了而不回家，讓她非常擔心。2019年7月間老公告訴她，公司要在日月潭、台中舉辦3天外訓，孰料，她詢問了老公同事之後，才知道被騙了，同月底她無意間她在老公的手機內發現與女同事小琳（化名）的曖昧對話，其中包括，「妳不在我身邊，我都一直看著妳的照片」、「接妳上班」等內容，氣得她立即質問老公，並打電話給小琳表明身分，請對方直接拒絕老公的要求，小琳則回答，「好」。

人妻表示，2019年8月20日晚間7時許，老公更與小琳前往摩鐵獨處3小時，她接到友人報信後，隨即報警並前往現場堵人，沒想到老公見她出面阻擋，竟毫不避諱用雙手親密摟抱住小琳，小琳也沒有拒絕、推開等舉動，頓時心碎一地。

她回憶，與老公婚前交往10年，公公中風、婆婆長期洗腎，都需要人照顧，交往期間她就已經不分彼此、出錢出力照顧，婚後就連老公與前妻生的孩子也付出關心，沒想到丈夫竟然不珍惜20多年的感情，利用她的信任不斷欺騙，在汽車旅館被抓包後，還乾脆搬離與她的租屋處，就連要開刀也不告訴她，反而將重要物品全交給小琳保管，讓她身心受創，要去精神科就診，決定向老公、小琳求償120萬元。

針對妻子指控他以「3天外訓」為由沒回家，人夫辯稱，「我有告訴她地點，難道我不能獨自旅行嗎？」至於在汽車旅館摟抱小琳，則是因現場聚集10多名很像流氓的人，「我是為了保護女性友人，不得不擋在她前面安撫情緒」，否認2人有出軌，稱當天是在摩鐵「討論公司業務」；小琳也否認出軌。

但新北地方法院勘驗各項事證後，不採信人夫與小琳的說詞，認為2人關係已經超越一般異性朋友，判應連帶賠償人妻30萬元精神撫慰金，全案仍可上訴。

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