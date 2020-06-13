　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美患者住院62天「收到181頁天價帳單」　他差點噴光110萬美元

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲美國,芝加哥,醫護,新冠肺炎。（圖／路透）

▲新冠肺炎疫情再度突顯出美國醫療的困境。（圖／路透）

文／中央社記者周世惠舊金山12日專電

西雅圖一名70歲男子住院62天後戰勝新冠肺炎返家。近日他收到長達181頁的醫療帳單，金額超過110萬美元。因美國政府提供長者「聯邦醫療保險」，他可能一毛錢都不用付。

「西雅圖時報」（The Seattle Times）今天報導，7旬的佛洛（Michael Flor）曾因感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），與死神擦身而過，住院期間他一度被判定「時候到了」，而由夜班護士拿著手機貼在他耳邊，讓他的妻子與子女對他告別。

佛洛於3月4日入院，5月5日康復出院，如今他在西西雅圖（West Seattle）的家中休養，收到醫院寄來的帳單時，他形容當下的感受是「心臟有如二度衰竭」，因為帳單費用超過110萬美元，更精確的數字是美金112萬2501元4美分。

因為染疫，佛洛在西雅圖瑞典醫療中心（Swedish Medical Center）住了62天，他原本就預期這筆醫療費用會相當可觀。住院期間他多半昏迷不醒，當他逐漸恢復意識時記得太太曾說，「你得趕快離開這裡，我們負擔不起」。

這本長達181頁的帳單對所有的費用做了解釋，加護病房每天的收費是9736美元（約新台幣29萬元），而他染疫住在負壓隔離病房42天，相關費用合計40萬8912美元（約新台幣1212萬元）。

呼吸器的費用每天2835美元（約新台幣8.4萬元），他使用29天的花費是8萬2215美元（約新台幣243萬元）。另外，藥品費占了1/4的帳單總額。

在長長的帳單中，特別之處是有20頁在說明一筆10萬美元的費用，住院期間有兩天的時間，佛洛的心臟、腎臟和肺部都衰竭，在瀕臨死亡之際，醫生對他做了所有他們可以想到的事情。

報導指出，由於佛洛使用美國政府提供給65歲以上長者的聯邦醫療保險（Medicare），他將不用付絕大部分醫療費用，而因為他是新冠肺炎的患者，他可能無需付出任何一毛錢。

▲美國,加州,洛杉磯,新冠肺炎,檢測。（圖／路透）

▲醫護人員進行檢測。（圖／路透）

美國的醫療保險分為政府公辦和私人健康保險兩大類，其中「聯邦醫療保險」（Medicare）和「醫療補助」（Medicaid）屬於公營健保。「聯邦醫療保險」在美國又俗稱紅藍卡，是美國政府為65歲以上民眾所提供的公營健保計劃，部分65歲以下殘障者、永久性腎衰竭等患者也適用。

針對新冠肺炎，美國國會提撥超過1000億美元的資金幫助醫院和保險公司支付相關醫療費，部分目的是鼓勵美國人接受檢測和治療（包括沒有健康保險的人）。

目前，這本帳單足以讓他和他的家人驚嘆於美國醫療保險系統的鉅額費用與怪異經濟學。佛洛說，他有倖存者的「罪惡感」，他非常理解是其他人幫他分擔了百萬醫療帳單，包括納稅人和其他的保險客戶等。

他說：「為什麼是我？為什麼我值得這些？看著這些難以置信的醫療花費，肯定增加了倖存者的罪惡感」。

ET快訊
新莊休旅車翻覆躺路中央..找不到駕駛！目擊者：車開很快
快訊／6縣市發布大雨特報！「鸚鵡」颱風外圍影響..南台灣迎大
高雄學校班上15名學生集體上呼吸道感染！衛生局急採檢送驗
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／南韓鋼鐵大廠「POSCO」起火！現場出動20多輛消防車

33歲歌王疑染疫吐血亡！數百歌迷「到墓園搶屍」想見最後一面：政府不人道

美患者住院62天「收到181頁天價帳單」　他差點噴光110萬美元

人妻醉心與寺廟住持激情「雙修」...綠帽夫見交纏畫面崩潰

美中最冰點　美媒揭：蓬佩奧悄悄計畫前往夏威夷　會晤中國官員

白人警若定罪「照樣爽拿3000萬退休金」　30年不用煩惱生計

港版國安法+釣島議題升溫...日中嫌隙加劇　日媒：習近平今年恐無法訪日

回不去了！北韓「信任破碎」...嗆南韓愛吹牛、動作太遲：活在悔恨中

台灣防疫超前部署！　專家《時代雜誌》撰文狂讚：排名全球前段班

川普撂狠話「退出WHO」　14天後譚德塞直接打臉…上周還在討論伊波拉疫情！

中橫臨37便道「大崩山」全線中斷 巨石砸落面前...工程人員急喊撤退

小甜甜牽魂牽錯人　面目猙獰看到鍾欣凌「怎麼變那麼胖」

下周油價將連7漲！　專家預估95汽油創「3個月新高」

輪椅夫妻要求插隊看診不想等　醫護被罵哭仍全程安慰：辛苦了

光換加熱棒沒用！師傅良心清理　熱水器「剉冰式」挖出一整袋水垢！

陸版《你是我的命中注定》復刻經典一夜情　男主更有擔當：我要這個孩子，我要他！

陳芊芊喪禮從棺材爬出來　少君圓房後..大白天「情不自禁」

一生一次！日環食6/21登場 嘉義觀賞「上帝金戒指」最有感

丁噹再拚女團選秀！飆《我是一隻小小鳥》　經紀公司CEO給低分：唱太好不適合

起駕！大甲媽首次6月遶境進香　上萬信徒一片白「戴口罩跟隨」

快訊／南韓鋼鐵大廠「POSCO」起火！現場出動20多輛消防車

33歲歌王疑染疫吐血亡！數百歌迷「到墓園搶屍」想見最後一面：政府不人道

美患者住院62天「收到181頁天價帳單」　他差點噴光110萬美元

人妻醉心與寺廟住持激情「雙修」...綠帽夫見交纏畫面崩潰

美中最冰點　美媒揭：蓬佩奧悄悄計畫前往夏威夷　會晤中國官員

白人警若定罪「照樣爽拿3000萬退休金」　30年不用煩惱生計

港版國安法+釣島議題升溫...日中嫌隙加劇　日媒：習近平今年恐無法訪日

回不去了！北韓「信任破碎」...嗆南韓愛吹牛、動作太遲：活在悔恨中

台灣防疫超前部署！　專家《時代雜誌》撰文狂讚：排名全球前段班

川普撂狠話「退出WHO」　14天後譚德塞直接打臉…上周還在討論伊波拉疫情！

高雄15學生「上呼吸道」群聚感染急送驗！指揮中心回應了

羽協暑期育樂營台北、台中場即日起報名　國家級教練親臨授課

抓到人了！鑾轎前打傷36執士隊…警逮10人　鄭銘坤：嫌犯希望「我們不要追究」

快訊／南韓鋼鐵大廠「POSCO」起火！現場出動20多輛消防車

阿翔爆不倫1年了！　Grace「有不使人難堪的心」網揪3天前PO文藏玄機

民團籲政府兌現「撐香港」　陸委會：救援方案正在完善

把握「黃金期」爽瘦2kg　營養師公開生理期最強菜單

李妍璟憂鬱產輕生念頭　友人「大便理論」點醒她

中職／索沙對決羅里奇　運彩看好富邦悍將止3連敗

黃偉哲表揚學藝參賽優秀學生　籲多元發展探索興趣邁向台灣之光

他買鹹酥雞一抬頭盯菜單… 視線全歪「貢丸好飽滿」嗨傻

國際熱門新聞

拒捕男突然吃自己的肉　32分鐘後死亡

「4m大王烏賊」陳屍南非海灘　

不是冷氣　中、美專家揭：第1耗電是「它」

網紅女模示範繫安全帶，全身沒穿

性教育影片　AV男女優親自上門教

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

川普撂狠話「退出WHO」　14天後譚德塞直接打臉

100辣妹24hrs伺候「瘋狂激戰」小處男回味爽到淚崩

日本自民黨提議　台灣應列優先鬆綁入境名單

比特犬咬死主人　居民籲立法禁養

新冠759萬確診　巴西疫情成全球次高國家

JK羅琳前夫「我打了JK不感到抱歉」　太陽報遭砲轟

義大利50多起新冠訴訟案　總理遭檢察官調查

人妻與住持「雙修」...綠帽夫見交纏畫面崩潰

更多熱門

相關新聞

北京豐台區啟動「戰時機制」市場周圍封管

北京豐台區啟動「戰時機制」市場周圍封管

北京市豐台區連兩日新增新冠肺炎確診病例，並有45名新發地市場的員工核酸檢測呈現陽性。豐台區代區長初軍威表示，豐台區已迅速啟動「戰時機制」，成立現場指揮部，對市場周圍小區採取封閉管理，並擴大檢測範圍，對市場從業人員、各類物品表面做到「應檢盡檢」。

研議開放轉機不入境　擬限8小時

研議開放轉機不入境　擬限8小時

45人呈現陽性！北京新發地市場周圍封路

45人呈現陽性！北京新發地市場周圍封路

海淀也爆1陽性　官方：不排除續發

海淀也爆1陽性　官方：不排除續發

北京新發地市場關閉　上萬人須接受檢測

北京新發地市場關閉　上萬人須接受檢測

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19北美要聞

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

阿翔Tag經紀人：可以幫我說生日快樂嗎

店員認出偶像　忍不住「騎上去」

拒捕男突然吃自己的肉　32分鐘後死亡

獨／高雄某高中　畢業紀念冊「滿滿露點照」

被罵下面鬆　蕾菈黑底白字回應了

埔里女警正到爆！違規男想加LINE

月薪4萬買「1000萬房」問頭期款準備多少？

消基會點名4款醬油標示不符！最高恐罰300萬

宜蘭老公性虐求歡「鐵管戳下面」人妻肚破慘死！

老公去大陸工作　她收1支片淚崩

屈臣氏明起開賣中衛「特殊色」口罩

「唱太好給低分」丁噹氣炸　陸CEO回應網更怒

2萬4請婚攝！婚禮照「走地獄諧星風」

霍建華「胸口藏超閃亮點」網放大笑了

善良妹中3300萬卻发現彩券是P的

更多

最夯影音

更多
中橫臨37便道「大崩山」全線中斷 巨石砸落面前...工程人員急喊撤退

中橫臨37便道「大崩山」全線中斷 巨石砸落面前...工程人員急喊撤退
小甜甜牽魂牽錯人　面目猙獰看到鍾欣凌「怎麼變那麼胖」

小甜甜牽魂牽錯人　面目猙獰看到鍾欣凌「怎麼變那麼胖」

下周油價將連7漲！　專家預估95汽油創「3個月新高」

下周油價將連7漲！　專家預估95汽油創「3個月新高」

輪椅夫妻要求插隊看診不想等　醫護被罵哭仍全程安慰：辛苦了

輪椅夫妻要求插隊看診不想等　醫護被罵哭仍全程安慰：辛苦了

光換加熱棒沒用！師傅良心清理　熱水器「剉冰式」挖出一整袋水垢！

光換加熱棒沒用！師傅良心清理　熱水器「剉冰式」挖出一整袋水垢！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面