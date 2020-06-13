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中央警大推新版「警察英烈紀念網」 警察節前夕追思殉職同仁

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▲中央警察大學在警察節前夕推出新版「警察英烈紀念網：未曾遺忘的弟兄」網頁，讓民眾透過網路就能追思因公殉職警察事蹟。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲中央警察大學在警察節前夕推出新版「警察英烈紀念網：未曾遺忘的弟兄」網頁，讓民眾透過網路就能追思因公殉職警察事蹟。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

中央警察大學在警察節前夕推出新版「警察英烈紀念網：未曾遺忘的弟兄」網頁，供社會大眾可透過網路上網追思悼念包括鐵路警察李承翰、薛定岳等160名殉職官警事蹟，在警察節前讓民眾透過上網就能追思。

中央警察大學最早於2003年建置「警察英烈紀念網」，主要追思因公殉職員警英勇事蹟，民眾可以透過網頁提供的獻花、獻樂或留言追思殉職員警，後來考量「警察英烈紀念網」系統過於老舊，警大近日完成升級，新版「警察英烈紀念網：未曾遺忘的弟兄」，則可透過桌機、平版電腦、手機瀏覽。

▲中央警察大學在警察節前夕推出新版「警察英烈紀念網：未曾遺忘的弟兄」網頁。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲中央警察大學在警察節前夕推出新版「警察英烈紀念網：未曾遺忘的弟兄」網頁。（圖／記者沈繼昌翻攝）

殉職員警中以去年7月與8月發生眾所矚目因公殉職的鐵路警察李承翰與基隆市警局警員薛定岳，2人殉職後分別追晉為巡官，英勇殉職事蹟都被記錄在新版的「警察英烈紀念網：未曾遺忘的弟兄」，讓民眾在警察節前夕上網追思，可以獻花、獻樂或留言方式追思。

警大表示，新版「警察英烈紀念網：未曾遺忘的弟兄」，主要為喚醒社會大眾與全體警察同仁永不遺忘英烈殉職警察事蹟，感念他們為除暴安良將生死置之度外之精神，警大於2003年建置「警察英烈紀念網」，讓親屬同事朋友能上網憑弔，抒發內心悲傷、追思與感佩，讓英靈得以安息，迄今已收錄包括李承翰等160位警察英烈，目前共有28萬2千餘人次上網點閱，特別感謝內政部警政署配合提供殉職員警相關資料。

「警察英烈紀念網 - 未曾遺忘的弟兄」網頁連結為( http://policememorial.cpu.edu.tw/?openExternalBrowser=1 )，也可由中央警察大學首頁( https://www.cpu.edu.tw/ )進入點閱。

►「即日起，我退出老化黨。」

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