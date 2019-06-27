警專同學同派出所服務　同時考上警大再當同學

▲警專同學同派出所服務，廖國榮（右）、許哲瑋2人同時考上警大。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市大園警分局新坡派出所警員廖國榮、許哲瑋，2人也是巡邏好搭檔，甫於2月間共同偵破身揹5條通緝犯；他們在前任所長黃信雄的鼓勵及支持下，今年同時報考中央警察大學二技刑事警察學系均獲錄取，也是大園分局首次在同一個單位有2位員警同時錄取警大。

▲所長傅錫華（右）肯定廖國榮、許哲瑋2人平時在工作上的表現。（圖／大園警分局提供）

23歲的廖國榮及26歲的許哲瑋是警專32期的同學，在2015年分發到大園分局新坡派出所服務，2人對於偵辦刑案都很有興趣，經常向資深學長們請教辦案技巧，也會利用休假研究案情。

2月間廖國榮、許哲瑋一起巡邏時，發現路旁停放一輛通緝犯的車，立即上前埋伏並通報警力支援，順利逮到身背5條通緝案的嫌犯，並查獲大量毒品，優異的表現獲得長官及同事的讚許。

廖國榮表示，因家中有許多親戚都是警察，在耳濡目染之下踏上從警之路，許哲瑋則說自己從小就很有正義感，喜歡打抱不平，因此立志要當警察。首次報考警大就幸運地同時錄取；新坡派出所所長傅錫華表示，廖國榮、許哲瑋2人平時在工作上也非常認真，相信他們未來會有更好的表現，同時期許他們能利用所學，持續為社會治安貢獻心力。