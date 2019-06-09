史瓦帝尼警官警大碩士　羨慕台灣好治安下次要念博士班

▲今年警大畢業生中唯二的黑人畢業生，史瓦帝尼王國李維志(左)與孔忻碩(右)。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

中央警察大學今年畢業典禮中有537位碩博士與學士畢業生，都是台灣未來優秀的警察領導幹部，其中唯二的黑人畢業生，來自非洲友邦史瓦帝尼王國的李維志、孔忻碩，兩人都自警大國境研究所碩士畢業，兩人都說很羨慕台灣好治安，所以特地來台灣念警大，其中李維志還計畫要回來攻讀警大博士班。

原本在史瓦帝尼王國擔任警官工作的李維志、孔忻碩，是今年警大畢業生中，唯一來自非洲友邦的跨國學生，兩人都攻讀國境警察研究所，中文還不輪轉的他們都說，因為台灣治安很好，讓他們很羨慕，所以才決定連袂到台灣警察大學念書，了解台灣治安為何能維護得如此好。

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▲今年警大碩士畢業生史瓦帝尼王國李維志(左)與孔忻碩(右)，李維志還決定要繼續攻讀博士學位。（圖／記者沈繼昌攝）

今年33歲的李維志與35歲的孔忻碩表示，在外國人的眼中，台灣治安非常良好，晚上逛街、逛夜市都不必擔心，還有美味的台灣美食可以選擇，當他們想要在職進修時，第一志願就是選擇台灣，而且是警察大學，這不是幫警大打廣告，因為警大的教學、師資環境都很好，學生素質也很棒，來警大念研究所的兩年多時間，無論學校課堂上，或是在外面都能感受台灣治安真的很好。

李維志特別提到，兩年來除了研修警察專業知識外，他們有許多機會考察台灣警察的工作，包括如何維護治安、遇上活動如何執行安全維護與上級交付的任務等等，比起在史瓦帝尼王國，真的有很大差別，此行收穫真的非常豐富，完成碩士學業，下次還計畫要念博士學位，如果拿到博士學位，他可以傳授給史瓦帝尼年輕的警官們，希望他們未來也能來台灣警大就讀，看看這個亞洲國家怎麼訓練警察的。

中央警大今年外籍碩士畢業生共有10人，包括5位來自印尼、3位來自泰國，另兩位就是史瓦帝尼。