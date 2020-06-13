研議開放「轉機不入境」　擬限8小時內且不過夜

▲因應新冠肺炎疫情，桃園機場全面加強邊境管制。（圖／記者李毓康攝）

中央社

因應國內新冠肺炎疫情逐漸趨緩，中央流行疫情指揮中心同意研議開放轉機但旅客不入境，民航局、桃機公司與相關單位正討論中，擬不讓轉機客過夜，並限轉機時間在8小時內。

因應國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）病例多數從境外移入，中央流行疫情指揮中心從3月24日起，要求禁止旅客登機來台轉機。

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目前，各國邊境管制逐步解封，國籍航空公司建議先開放轉機，但旅客不入境，疫情指揮中心日前經請民航局協調桃園國際機場公司，只要提出轉機專有動線，就可以考慮開放。

民航局與桃機公司都說，開放轉機的方案仍在研議中，還未定案，但有參考國外做法，原則就是盡量減少轉機客與一般旅客及機場工作人員的接觸，確切方案及實施時間，須由中央流行疫情指揮中心同意並宣布。

據了解，轉機方案中，擬不讓轉機客過夜，並限制轉機時間在8小時內，不讓過夜是縮短轉機客停留時間；限8小時內，主要是現在營運的國際航班不多，若轉機時間太短，失去轉機意義，但可持續滾動檢討。

至於轉機客在機場停留時間的動線比較複雜，相關方案仍在評估中；例如，是否讓轉機客至免稅店購物，如果允許購物，初期是否要有人陪同；或是不同意轉機客進免稅店，請轉機客線上購買，由專人送達等，都列入評估。