　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

研議開放「轉機不入境」　擬限8小時內且不過夜

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼因應武漢肺炎疫情升高，桃園機場全面加強邊境管制，機場湧現大批返國人潮，防疫計程車大排長龍，有旅客甚至穿著全身防護衣。（圖／記者李毓康攝）

▲因應新冠肺炎疫情，桃園機場全面加強邊境管制。（圖／記者李毓康攝）

中央社

因應國內新冠肺炎疫情逐漸趨緩，中央流行疫情指揮中心同意研議開放轉機但旅客不入境，民航局、桃機公司與相關單位正討論中，擬不讓轉機客過夜，並限轉機時間在8小時內。

因應國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）病例多數從境外移入，中央流行疫情指揮中心從3月24日起，要求禁止旅客登機來台轉機。

請繼續往下閱讀...

目前，各國邊境管制逐步解封，國籍航空公司建議先開放轉機，但旅客不入境，疫情指揮中心日前經請民航局協調桃園國際機場公司，只要提出轉機專有動線，就可以考慮開放。

民航局與桃機公司都說，開放轉機的方案仍在研議中，還未定案，但有參考國外做法，原則就是盡量減少轉機客與一般旅客及機場工作人員的接觸，確切方案及實施時間，須由中央流行疫情指揮中心同意並宣布。

據了解，轉機方案中，擬不讓轉機客過夜，並限制轉機時間在8小時內，不讓過夜是縮短轉機客停留時間；限8小時內，主要是現在營運的國際航班不多，若轉機時間太短，失去轉機意義，但可持續滾動檢討。

至於轉機客在機場停留時間的動線比較複雜，相關方案仍在評估中；例如，是否讓轉機客至免稅店購物，如果允許購物，初期是否要有人陪同；或是不同意轉機客進免稅店，請轉機客線上購買，由專人送達等，都列入評估。

ET快訊
新莊休旅車翻覆躺路中央..找不到駕駛！目擊者：車開很快
快訊／6縣市發布大雨特報！「鸚鵡」颱風外圍影響..南台灣迎大
高雄學校班上15名學生集體上呼吸道感染！衛生局急採檢送驗
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高雄15學生「上呼吸道」群聚感染急送驗！指揮中心回應了

抓到人了！鑾轎前打傷36執士隊…警逮10人　鄭銘坤：嫌犯希望「我們不要追究」

黃偉哲表揚學藝參賽優秀學生　籲多元發展探索興趣邁向台灣之光

鳳凰花開崑山科大歡送2700名畢業生　碩博士獲創就業助學金逾700萬元

快訊／6縣市大雨特報！「鸚鵡」颱風外圍影響...南台灣迎大雨

中華醫大畢業典禮2155位學生揮別校園　曾信超勉凡事全力以赴必能突破重圍

台大學生提成立「轉型正義小組」　校務會議「109票不贊成」未通過

鸚鵡裸奔了！雲雨帶「頭重腳輕」　西半部熱爆有雷雨

高雄學校班上15名學生集體上呼吸道感染！衛生局急採檢送驗

她進全聯見「神級組合包」！4願望一次滿足…網推爆：很實用

中橫臨37便道「大崩山」全線中斷 巨石砸落面前...工程人員急喊撤退

小甜甜牽魂牽錯人　面目猙獰看到鍾欣凌「怎麼變那麼胖」

下周油價將連7漲！　專家預估95汽油創「3個月新高」

輪椅夫妻要求插隊看診不想等　醫護被罵哭仍全程安慰：辛苦了

光換加熱棒沒用！師傅良心清理　熱水器「剉冰式」挖出一整袋水垢！

陸版《你是我的命中注定》復刻經典一夜情　男主更有擔當：我要這個孩子，我要他！

陳芊芊喪禮從棺材爬出來　少君圓房後..大白天「情不自禁」

一生一次！日環食6/21登場 嘉義觀賞「上帝金戒指」最有感

丁噹再拚女團選秀！飆《我是一隻小小鳥》　經紀公司CEO給低分：唱太好不適合

起駕！大甲媽首次6月遶境進香　上萬信徒一片白「戴口罩跟隨」

高雄15學生「上呼吸道」群聚感染急送驗！指揮中心回應了

抓到人了！鑾轎前打傷36執士隊…警逮10人　鄭銘坤：嫌犯希望「我們不要追究」

黃偉哲表揚學藝參賽優秀學生　籲多元發展探索興趣邁向台灣之光

鳳凰花開崑山科大歡送2700名畢業生　碩博士獲創就業助學金逾700萬元

快訊／6縣市大雨特報！「鸚鵡」颱風外圍影響...南台灣迎大雨

中華醫大畢業典禮2155位學生揮別校園　曾信超勉凡事全力以赴必能突破重圍

台大學生提成立「轉型正義小組」　校務會議「109票不贊成」未通過

鸚鵡裸奔了！雲雨帶「頭重腳輕」　西半部熱爆有雷雨

高雄學校班上15名學生集體上呼吸道感染！衛生局急採檢送驗

她進全聯見「神級組合包」！4願望一次滿足…網推爆：很實用

高雄15學生「上呼吸道」群聚感染急送驗！指揮中心回應了

羽協暑期育樂營台北、台中場即日起報名　國家級教練親臨授課

抓到人了！鑾轎前打傷36執士隊…警逮10人　鄭銘坤：嫌犯希望「我們不要追究」

快訊／南韓鋼鐵大廠「POSCO」起火！現場出動20多輛消防車

阿翔爆不倫1年了！　Grace「有不使人難堪的心」網揪3天前PO文藏玄機

民團籲政府兌現「撐香港」　陸委會：救援方案正在完善

把握「黃金期」爽瘦2kg　營養師公開生理期最強菜單

李妍璟憂鬱產輕生念頭　友人「大便理論」點醒她

中職／索沙對決羅里奇　運彩看好富邦悍將止3連敗

黃偉哲表揚學藝參賽優秀學生　籲多元發展探索興趣邁向台灣之光

大嘴鯨無預警活吞錦鯉驚悚瞬間　張嘴咬頭畫面曝光：秒變大肚魚

生活熱門新聞

獨／高雄某高中　畢業紀念冊「滿滿露點照」

消基會點名4款醬油標示不符！最高恐罰300萬

老公去大陸工作　她收1支片淚崩

2萬4請婚攝！婚禮照「走地獄諧星風」

22年狂生9個！台中媽19歲開始生

騎車遇暴雨…女友火速「換BMW大叔」

高雄學校一個班級15學生「上呼吸道症狀」　衛生局採檢送驗

顏家么媳素顏＋黑框一樣高顏值

西門町旅館王國遭掏空　消防安檢竟蓋「被落跑」董事長章

吳夢夢拍完3題材！現身PTT曝下步考慮整型

93歲肉粽嬤苦撐養3個憨兒孫

命理專家：「3星座」這週運勢超強

第一次吃王品　他進餐廳尷尬爆

「鸚鵡」外圍影響2地區有雨　5縣市熱到爆炸

更多熱門

相關新聞

北京豐台區啟動「戰時機制」市場周圍封管

北京豐台區啟動「戰時機制」市場周圍封管

北京市豐台區連兩日新增新冠肺炎確診病例，並有45名新發地市場的員工核酸檢測呈現陽性。豐台區代區長初軍威表示，豐台區已迅速啟動「戰時機制」，成立現場指揮部，對市場周圍小區採取封閉管理，並擴大檢測範圍，對市場從業人員、各類物品表面做到「應檢盡檢」。

45人呈現陽性！北京新發地市場周圍封路

45人呈現陽性！北京新發地市場周圍封路

海淀也爆1陽性　官方：不排除續發

海淀也爆1陽性　官方：不排除續發

北京新發地市場關閉　上萬人須接受檢測

北京新發地市場關閉　上萬人須接受檢測

國際桌總取消9月保加利亞公開賽

國際桌總取消9月保加利亞公開賽

關鍵字：

轉機新冠肺炎境管

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

阿翔Tag經紀人：可以幫我說生日快樂嗎

店員認出偶像　忍不住「騎上去」

拒捕男突然吃自己的肉　32分鐘後死亡

獨／高雄某高中　畢業紀念冊「滿滿露點照」

被罵下面鬆　蕾菈黑底白字回應了

埔里女警正到爆！違規男想加LINE

月薪4萬買「1000萬房」問頭期款準備多少？

消基會點名4款醬油標示不符！最高恐罰300萬

宜蘭老公性虐求歡「鐵管戳下面」人妻肚破慘死！

老公去大陸工作　她收1支片淚崩

屈臣氏明起開賣中衛「特殊色」口罩

「唱太好給低分」丁噹氣炸　陸CEO回應網更怒

2萬4請婚攝！婚禮照「走地獄諧星風」

霍建華「胸口藏超閃亮點」網放大笑了

善良妹中3300萬卻发現彩券是P的

更多

最夯影音

更多
中橫臨37便道「大崩山」全線中斷 巨石砸落面前...工程人員急喊撤退

中橫臨37便道「大崩山」全線中斷 巨石砸落面前...工程人員急喊撤退
小甜甜牽魂牽錯人　面目猙獰看到鍾欣凌「怎麼變那麼胖」

小甜甜牽魂牽錯人　面目猙獰看到鍾欣凌「怎麼變那麼胖」

下周油價將連7漲！　專家預估95汽油創「3個月新高」

下周油價將連7漲！　專家預估95汽油創「3個月新高」

輪椅夫妻要求插隊看診不想等　醫護被罵哭仍全程安慰：辛苦了

輪椅夫妻要求插隊看診不想等　醫護被罵哭仍全程安慰：辛苦了

光換加熱棒沒用！師傅良心清理　熱水器「剉冰式」挖出一整袋水垢！

光換加熱棒沒用！師傅良心清理　熱水器「剉冰式」挖出一整袋水垢！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面