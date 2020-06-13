北京豐台區啟動「戰時機制」　市場周圍嚴格封管「上萬人接受檢測」

▲北京市豐台區代區長初軍威。（圖／翻攝北京日報）



記者蔡紹堅／綜合報導

北京市豐台區連兩日新增新冠肺炎確診病例，並有45名新發地市場的員工核酸檢測呈現陽性。豐台區代區長初軍威表示，豐台區已迅速啟動「戰時機制」，成立現場指揮部，對市場周圍小區採取封閉管理，並擴大檢測範圍，對市場從業人員、各類物品表面做到「應檢盡檢」。

北京市13日上午召開疫情新聞記者會，初軍威提到，確診病例出現後，豐台區已啟動戰時機制，針對新發地市場人流量大、人員結構複雜、疫情擴散風險大的特點，緊急於13日凌晨3點暫時關停市場，調查市場相關人員及外部環境污染現狀，評估感染風險，全面進行衛生整治和環境消殺。

▼北京新發地市場已經關閉，外圍站滿保安。（圖／翻攝新京報）



初軍威指出，市區兩級疾控中心也採取行動，針對確診病例的活動軌跡，擴大調查範圍，開展病例搜索，確定可能涉及的場所和人員，做好病例的追踪溯源，目前已摸排丰台區確診病例的密切接觸者139人，全部實施集中隔離。

初軍威表示，他們也緊急擴大檢測範圍，採集市場從業人員咽拭子樣本517件。各類物體表面、肉類及肉製品、加工台、清洗池、門把手、垃圾桶等環境樣本1901件樣本。

初軍威還說，目前也已對蔬菜和水果臨時露天交易區實行閉環管理，做到「人人測溫、車車消毒、佩戴口罩、有序限流」，確保交易區絕對安全，保障首都市場果蔬供應。

此外，北京新發地市場董事長張玉璽也表示為確保食品安全，新發地市場暫停營業，市場所有商戶、員工都將進行新冠病毒核酸檢測，檢測人數達1萬多名。

據了解，北京蔬菜水果的供應90%來源於新發地，截至13日凌晨3時，北京新發地批發市場、京深海鮮批發市場、順鑫石門批發市場、懷柔區萬星農副市場、平谷區東寺渠農副產品市場、朝陽區松榆東里市場等6大批發市場已或整體暫停營業，或部分交易大廳關閉。