90%蔬果供應來源！北京新發地市場關閉　上萬人須接受檢測

▲北京蔬菜水果的供應90%來源於新發地市場。（圖／翻攝北京新發地市場網站）

記者康心禹／綜合報導

北京市豐台區市場監管局和豐台區衛生健康委共同發佈公告，從6月13日3時起，新發地批發市場暫時休市，進行全面衛生整治和環境消殺。北京新發地市場董事長張玉璽表示，市場全員將接受病毒核酸檢測，人數達1萬多名。

公告稱，由於新冠肺炎新增病例活動軌跡涉及新發地市場，經檢測，在市場從業人員及環境中檢出新冠病毒核酸陽性，自6月13日凌晨3時起，新發地市場暫時休市，進行全面的衛生整治和環境消殺；同時為保障市場供應，在其他地點設置了蔬菜、水果交易專區，實行閉環式管理，市場重啟時間將另行公告。

在6月13日凌晨2時左右，北京新發地市場董事長張玉璽表示，為確保食品安全，新發地市場暫停營業，市場所有商戶、員工都將進行新冠病毒核酸檢測，檢測人數達1萬多名。

▲北京新發地市場休市公告。（圖／翻攝自新京報）

張玉璽說，為確保蔬菜水果供應，新發地將新設立幾處臨時周轉交易區，剛到新發地的食品貨物將轉移到周轉區進行交易，留存在市場內的貨物將暫時封存，至於市場何時恢復正常營業，有待市場內商戶員工核酸檢測結果而定。

據悉，北京蔬菜水果的供應90%來源於新發地。截至6月13日凌晨3時，北京新發地批發市場、京深海鮮批發市場、順鑫石門批發市場、懷柔區萬星農副市場、平谷區東寺渠農副產品市場、朝陽區松榆東里市場等6大批發市場已或整體暫停營業，或部分交易大廳關閉。

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