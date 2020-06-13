力挺「打掉警局」！美明市議會一致通過決議　改由社區成員治理

▲佛洛伊德之死掀起改革警界的聲浪。（圖／路透）



文／中央社明尼阿波利斯12日綜合外電報導

美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis）市議會今天一致通過一項決議案，要求以社區主導的公共安全系統取代該市警察局。

路透社報導，5名市議員在決議中寫道：「2020年5月25日，佛洛伊德（George Floyd）命喪明尼阿波利斯市警察手中是場悲劇。這起事件顯示，再多的改革也阻止不了警察局一些成員對我們社區成員的致命暴力與虐待，特別是針對黑人和有色人種。」

根據決議，市議會將展開為期一年的計畫，「與明尼阿波利斯市每一位願意參與的社區成員」共同創建一種新的公共安全模式。市議會已委任一個新的工作小組在7月24日以前遞出建議書，詳述如何與社區利害關係人合作來轉型公共安全系統。

法新社報導，市議會數天前承諾將解散警察部門，以及創設以社區為主導的公共安全新模式來取而代之。這項提案獲得多數市議員支持，確保市長否決無效。

市議會主席班德（Lisa Bender）說：「為回應要求立刻行動來減少警察暴力與支持社區安全的聲浪，我們會邀請社區一同來形塑長期的轉型改革，並且聚焦在受到社區與警方暴力衝擊最甚者的聲音上。」 班德與其他市議員表示，他們打算將廢除警察部門計畫於11月3日大選時交由明市選民決定。